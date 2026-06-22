รัฐบาลเดินหน้า รพ.สีเขียว ผนึก กฟภ.ติดตั้งโซลาร์รูฟนำร่อง 25 โรงพยาบาล ลดค่าไฟ 55 ล้านบาทต่อปี

รัฐบาลเดินหน้า “โรงพยาบาลสีเขียว” ผนึก กฟภ.ติดตั้ง Solar Rooftop นำร่อง 25 โรงพยาบาล ลดค่าไฟ 55 ล้านบาทต่อปี ลดคาร์บอนกว่า 7,200 ตัน มุ่งสู่ Net Zero ปี 2593
วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ร่วมลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลจำนวน 25 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และสนับสนุนนโยบาย “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital)
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง ควบคู่กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 กระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้านโยบาย Net Zero MOPH ยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน และบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระดับสูง โดยในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวมกว่า 5,610 ล้านบาท การติดตั้งระบบ Solar Rooftop จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว และเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับสถานพยาบาล
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนำร่องในโรงพยาบาล 25 แห่ง คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมได้ถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเฉลี่ย 288 ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่ง พร้อมช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ารวมกว่า 55 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ยแห่งละ 2.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะถูกนำกลับไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ความมั่นคงด้านพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงานเข้ามาบริหารจัดการระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด
“การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐต้องไม่เป็นภาระทางการเงิน แต่ต้องสร้างความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เพิ่มงบประมาณสำหรับการรักษาพยาบาล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลจะเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคสาธารณสุข ลดต้นทุนภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และร่วมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.