‘สุริยะ’ รอคุย รมว.เกษตรฯ มาเลย์ เตลียร์ปมห้ามนำเข้ากุ้งไทย - ยันปุ๋ยมีเพียงพอ แม้ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิด

รมว.เกษตรฯ ยันสถานการณ์ปุ๋ยไทยยังเพียงพอ แม้ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิด รอ รมว.เกษตรมาเลเซีย นัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย 5 สายพันธุ์
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 22 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณี ความคืบหน้าเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ ว่า ขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซีย
เมื่อถามว่า กรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากะพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้น นายสุริยะ กล่าวว่า ขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
เมื่อถามว่า สถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยเป็นอย่างไรภายหลังยังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ นายสุริยะ กล่าวว่า ปุ๋ยตอนนี้คงยังไม่มีปัญหา และยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก