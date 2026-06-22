“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.

นายกฯ เป็นประธานประชุม กรอ.ชูโมเดล “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อน จ่อถกทุกเดือน นำมติที่ประชุมเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เร่งดันเศรษฐกิจโตยั่งยืน
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุม ในคณะกรรมการ กรอ. ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเรามีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืน และวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่า ตอนแรกคิดว่าจะเป็นรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แต่ได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเห็นว่าเราไม่จำเป็น ต้องมีองค์ประกอบแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสคือ
มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ถือเป็นเฟืองจักรกำลังสำคัญ อีกหนึ่งแรงของรัฐบาล โดยประเด็นที่จะหารือวันนี้จะเป็นเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การประชุมวงนี้จะดี ถ้าเราสามารถที่จะประชุมกันในทุกๆเดือน หรือ 6 สัปดาห์ต่อครั้ง ถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเดิมที่จะต้องมีการกลั่นกรองเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ด้านพลังงานด้านแรงงาน ด้านการค้า เราจะสามารถใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งนี้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา เพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
ฉะนั้นการเห็นชอบของท่านจะทำให้เวลาเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทุกอย่าง เพื่อพิจารณาก็จะพิจารณาโดยเร็วและรับทราบโดยเร็ว ฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายราชการ ฝ่ายองค์กรอิสระและฝ่ายรัฐบาลในการที่จะสรรหาความร่วมมือประสานงานกันอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็วสามารถสั่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวันนี้จะมีผู้นำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ 2-3 ท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ แม้กระทั่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายยศชนันท วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำเสนอเรื่องของนวัตกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ