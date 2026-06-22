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“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เป็นประธานประชุม กรอ.ชูโมเดล “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อน จ่อถกทุกเดือน นำมติที่ประชุมเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เร่งดันเศรษฐกิจโตยั่งยืน

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุม ในคณะกรรมการ กรอ. ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเรามีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืน และวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


นายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่า ตอนแรกคิดว่าจะเป็นรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แต่ได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเห็นว่าเราไม่จำเป็น ต้องมีองค์ประกอบแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ แต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพลัสคือ

มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ถือเป็นเฟืองจักรกำลังสำคัญ อีกหนึ่งแรงของรัฐบาล โดยประเด็นที่จะหารือวันนี้จะเป็นเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การประชุมวงนี้จะดี ถ้าเราสามารถที่จะประชุมกันในทุกๆเดือน หรือ 6 สัปดาห์ต่อครั้ง ถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเดิมที่จะต้องมีการกลั่นกรองเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ด้านพลังงานด้านแรงงาน ด้านการค้า เราจะสามารถใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งนี้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลา เพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว


ฉะนั้นการเห็นชอบของท่านจะทำให้เวลาเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทุกอย่าง เพื่อพิจารณาก็จะพิจารณาโดยเร็วและรับทราบโดยเร็ว ฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและคณะกรรมการ

ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายราชการ ฝ่ายองค์กรอิสระและฝ่ายรัฐบาลในการที่จะสรรหาความร่วมมือประสานงานกันอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็วสามารถสั่งการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวันนี้จะมีผู้นำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ 2-3 ท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ แม้กระทั่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายยศชนันท วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำเสนอเรื่องของนวัตกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ





“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.
“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.
“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.
“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.
“อนุทิน” นั่งหัวโต๊ะถก กรอ.ชูเป็น “ครม.เศรษฐกิจพลัส” ดึงเอกชนร่วมขับเคลื่อนประเทศ จ่อคุยทุกเดือน นำมติชงเข้า ครม.
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