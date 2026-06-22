อนุ กมธ.ดิจิทัล เดินหน้าผ่าปม TH-AI Passport วันนี้ "ภาวุธ" ไม่เข้าประชุมแม้นั่งประธาน แจงติดภารกิจ ไม่รับสายสื่อ "การดี" นำถกแทน

“อนุ กมธ.ดิจิทัล" เดินหน้าผ่าปมงบ 1,600 ล้านโครงการ TH-AI Passport วันนี้ "ภาวุธ" ไม่เข้าประชุม แจงติดภารกิจ แม้นั่งประธาน ไม่รับสายสื่อ-ขาดประชุมสภาฯ ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว มีเพียงโพสต์แจงผ่านเฟซบุ๊ก ด้าน "การดี" นำทีมถกแทน
วันที่ 21 มิ.ย. 2569 คณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทย ในคณะกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน ได้ออกกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในการดำเนินโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH - AI Passport) โดยประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ ผู้ประกอบการเทคโนโลยี นักพัฒนา AI ผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้มีประสบการณ์ด้านนโยบายดิจิทัล เพื่อร่วมกันเสนอแนวทาง การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 น. ที่ห้อง N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นางการดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ว่า พรุ่งนี้นะคะ อ้อและคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทย ในคณะกรรมาธิการ การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเชิญพี่น้อง ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและ AI ที่มีความห่วงใยโครงการ TH-AI Passport เป้าหมายเราคือรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และพี่น้องในอุตสาหกรรม AI เพื่อนำเสนอต่อ กมธ. ดีอีเอส อย่างเป็นลายลัษณ์อักษรต่อไปค่ะ มาช่วยกันส่งเสียงเพื่อการพัฒนา อย่างเป็นทางการกันค่ะ
2 ประเด็นที่เราจะคุยกัน โดยยึดหลักสำคัญ คือ "จะทำอย่างไรให้ภาษีเราใช้ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด" Scenario 1: ไปต่อ แต่ต้องคุ้มค่า + โปร่งใส - รวบรวมข้อเสนอแนะในการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมในสัญญา เพื่อให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด Scenario 2: ถ้าเรายังมีโอกาสทบทวนเริ่มใหม่ ในกรอบ 1,600 ล้านบาท เราควรอะไรบ้างเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
“FYI คณะอนุนี้มีพี่ป้อม ภาวุธเป็นประธาน แต่เนื่องจากพี่ป้อม ติดภารกิจ อ้อและคณะอนุจะเป็น conduct การประชุมค่ะ” นางการดี ระบุ
ทั้งนี้ มีรายงานว่านับตั้งแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยรายชื่อนายภาวุธในฐานะผู้ต้องสงสัยคดี Forex ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากนายภาวุธไม่รับสายโทรศัพท์ของสื่อมวลชนแต่อย่างใด อีกทั้งยังพบว่าขาดการประชุมสภาฯและคณะกรรมาธิการในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วย โดยมีความเคลื่อนไหวเพียงการโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กเท่านั้น