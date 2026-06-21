สส.ส้ม หนุนใช้เกณฑ์คุณภาพควบคู่ราคาตัดสินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชี้กม.เปิดทาง จี้ปิดช่องล็อกสเปก

"วิสุทธิ์" หนุนใช้เกณฑ์คุณภาพควบคู่ราคาตัดสินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ชี้กฎหมายปัจจุบันเปิดทางแล้ว ไม่ต้องรอแก้ พ.ร.บ. แนะออกหลักเกณฑ์ชัดเจนป้องกันล็อกสเปก พร้อมเปิดข้อมูลโครงการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ
วันนี้ (21มิ.ย.) นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความเห็นกรณีรัฐบาลมีแนวคิดแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพมีน้ำหนักมากกว่าการตัดสินจากราคาต่ำสุด โดยระบุว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะการพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างภาครัฐไม่ควรพิจารณาเพียงราคา แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและความคุ้มค่าควบคู่กันไป
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า การใช้เกณฑ์คุณภาพจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง รวมถึงลงทุนด้านนวัตกรรมมากขึ้น แทนการแข่งขันกันลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าไม่จำเป็นต้องรอการแก้ไขกฎหมายใหม่ เพราะกฎหมายปัจจุบันเปิดช่องให้ดำเนินการได้อยู่แล้ว โดยอ้างถึงมาตรา 65 ของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ให้อำนาจหน่วยงานรัฐนำเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากราคาเข้ามาพิจารณาได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานสินค้าและบริการ บริการหลังการขาย ผลการประเมินผู้ประกอบการ ข้อเสนอด้านเทคนิค หรือเกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“เห็นด้วยที่รัฐบาลจะให้พิจารณาคุณภาพและความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน แต่เราไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่ เพราะกฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ทำได้ สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการออกระเบียบและแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ กล้านำมาใช้โดยไม่กังวลว่าจะทำผิดกฎหมาย” นายวิสุทธิ์ กล่าว
สส.พรรคประชาชน ระบุด้วยว่า สาเหตุสำคัญที่การใช้เกณฑ์คุณภาพยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานรัฐจำนวนมากยังไม่มั่นใจในการกำหนดเกณฑ์และการให้คะแนน เพราะขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนรองรับ และการนำเกณฑ์คุณภาพมาใช้จำเป็นต้องมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการล็อกสเปกหรือกีดกันการแข่งขัน โดยยกกรณีโครงการ TH-AI Passport เป็นตัวอย่าง
“กรณี AI Passport ก็มีการใช้คะแนนด้านคุณภาพประกอบการตัดสินใจเช่นกัน แต่ปัญหาอยู่ที่การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์คะแนนที่อาจทำให้ผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียงไม่กี่ราย หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เราอาจได้เห็น TH-AI Passport เวอร์ชันคอนกรีต ที่กำหนดเงื่อนไขให้ผู้แข่งขันบางรายได้เปรียบ” นายวิสุทธิ์ กล่าว
นอกจากนี้ นายวิสุทธิ์ยังเสนอให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อสร้างต่อสาธารณะมากขึ้น ทั้งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ การแก้ไขสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าของงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันประชาชนแทบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการแก้สัญญา การลดสเปก การจ่ายเงิน หรือความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงไม่ทราบด้วยว่าผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละคนดูแลงานกี่โครงการ และมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนร่วมตรวจสอบได้มากขึ้น ยกตัวอย่างแนวทางของนครโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่เปิดเผยข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐอย่างละเอียด แม้กระทั่งรายชื่อผู้รับจ้างช่วง ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือทักท้วงเมื่อพบความผิดปกติ และเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้งบประมาณภาครัฐ