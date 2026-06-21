"เท้ง" ปัดทำสงครามพรรคใดแต่ทำกับระบอบน้ำเงิน สวน "นิกร" อย่าบิดเจตนารมณ์ศาล ชงชะลอแก้รธน.

หัวหน้าพรรคส้ม ยันไม่ได้ทำสงครามกับพรรคการเมืองใด แต่ทำกับระบอบสีน้ำเงิน ย้อน ‘นิกร’ อย่าบิดเจตนารมณ์ศาล รธน. ชง ชะลอแก้รัฐธรรมนูญ ทบทวนที่มา ส.ส.ร.ให้ยึดโยงปชช.
วันที่ (21 มิถุนายน) เมื่อเวลา 13.10 น. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่าเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มนั้น ว่า ตนและพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามไปที่้พรรคการเมืองใด แต่สิ่งที่เราทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ รวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาสัมปทานภาครัฐต่างๆ ด้วยที่เป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินนี้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ โดยจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าตกลงแล้วผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาถึงคนที่เขียนเลยหรือกรรมการยกร่าง ดังนั้น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้ ซึ่งขณะนี้แม้ว่าพรรคประชาชนจะยังไม่มีมติในที่ประชุม สส.นั้น แต่ตนสามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่ เพื่อให้ที่มาของ ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้น
“ขอส่งข้อเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคว่า ในเมื่อทุกพรรคพยายามบอกว่าอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน และเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นเช่นนี้แล้ว ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของ ส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงไปเลย วันนัดประชุมร่วมรัฐสภาที่จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนั้น ผมคิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ ประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้น” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามถึง กรณีที่นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัย ไม่สามารถใช้ได้ มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องถามกลับไปไปยังนายนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ ดังนั้น ข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัย หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่อยากให้นายนิกรหรือพรรคการเมืองอื่นๆ พยายามออกมาบิดคำตรงนี้ ตนคิดว่าข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจน
เมื่อถามว่า เรื่องชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปนั้น พรรคประชาชนจะมีการส่งคนไปพูดคุยทำความเข้าใจกับฝั่งสว.หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า หากสว.ใช้อำนาจของตัวเองที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีอิทธิพลของกลุ่มการเมืองใดครอบงำ ตนคิดว่าแต่ละคนก็เห็นได้ว่าเราสามารถชะลอกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญออกไปได้ จนกว่าเราจะได้ร่างใหม่เข้ามาตามที่ตุลาการให้ความเห็นไว้ ปรับปรุงให้ที่มาของส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรง แต่หากทุกอย่างเดินหน้าก็เห็นได้ค่อนข้างชัด การให้ความเห็นของพรรคการเมืองในสภาร่าง การขยับเขยื้อนของสมาชิกวุฒิสภาในสภาบน บังเอิญออกมาในทิศทางเดียวกันและยังยืนยันที่จะเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญที่เราเห็นว่าไม่ใช่ร่างที่ประชาชนต้องการมากที่สุด หากเป็นเช่นนั้นตนคิดว่ากระบวนการไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้น