“เท้ง” สวน รบ.อยากเห็นอภิปรายสร้างสรรค์ รมต.ก็ต้องตอบคำถามสดๆ ในสภา เลิกรอสคริปต์ แย้มจัดขุนพลชำแหละงบ

หน.พรรคส้ม สวนกลับรัฐบาลอยากเห็นอภิปรายสร้างสรรค์ ลั่นรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามแบบสดๆ ในสภา เลิกรอสคริปต์ข้าราชการเขียนให้ แย้มฝ่ายค้านเตรียมขุนพลพร้อมชำแหละ พ.ร.บ.โอนงบฯ—งบปี 70 มีองครักษ์ฝ่ายค้านด้วย
วันที่ (21 มิ.ย. 2569) ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงงานเปิดวิสัยทัศน์นโยบาย Digital และ AI พร้อมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในวงการวันนี้ ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้คนในแวดวงอุตสาหกรรมไอที รวมถึงประชาชนเห็นว่า ถ้าประเทศไทยมีการดําเนินนโยบาย ในเรื่องเอไอที่ถูกต้อง เราจะได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง ณ ตอนนี้ไม่ว่าแผนของประเทศไทยเรื่องเอไอจะหน้าตาเป็นแบบไหน แต่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ควรต้องเปลี่ยนสถานะประเทศไทย จากเดิมที่เราเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้สร้าง 2. การลงทุนในยุทธศาสตร์หรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม ควรจะต้องสร้างผลขยายต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ 3. ควรต้องเพิ่มอํานาจต่อรองของประเทศไทยในเวทีโลก เพราะทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้ระเบียบโลกใหม่ ถูกกดดันจากประเทศมหาอํานาจ ดังนั้น ทางเลือกและทางรอดของประเทศไทยต่อจากนี้ คือการเลือกลงทุนให้ถูกจุด และตอบโจทย์สามข้อดังกล่าว
นายณัฐพงษ์ ยังระบุถึงการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบฯ ปี 69 และงบประมาณรายจ่ายปี 70 มีการเตรียมการอย่างไรบ้างว่า ตอนนี้มีการเตรียมผู้อภิปรายไว้ค่อนข้างพร้อมแล้ว สิ่งที่สําคัญ ณ ตอนนี้คือทุกคนรู้ว่า พื้นที่ทางการคลังของประเทศไทยหดตัวเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ สิ่งที่สําคัญคือการลงทุนให้ถูกจุด ซึ่งเอไอก็เป็นหนึ่งในนั้น หัวข้อที่มาบรรยายในวันนี้ ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งบอร์ดขึ้นมา พวกเราเองคงจับตามองเช่นเดียวกัน ทั้งโครงการและงบประมาณที่จะถูกเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ตกลงตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือไม่
เมื่อถามว่ารัฐบาลต้องการเห็นการอภิปรายของฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยากเห็นการตอบคำถามที่สร้างสรรค์เช่นเดียวกัน
“คาดหวังว่าการตอบคำถามที่สร้างสรรค์ เป็นอย่างไรคือรัฐมนตรี ต้องนั่งอยู่ในสภาฟัง สส. อภิปราย และตอบคำถามแบบสดๆ ได้เลยไม่ต้องรอคิวรอสคริปต์ที่ข้าราชการเกียรติให้” นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าต้องเตรียมองครักษ์ไว้หรือไม่หากมีการประท้วง นายณัฐพงษ์ ระบุว่าปกติมีการเตรียมทีมที่เป็น สส. ที่มีความแม่นยำในข้อบังคับการประชุมอยู่แล้วในทุกการอภิปรายใหญ่ๆ