ปธ.กมธ.สีกากี ชี้คดีอดีตผู้สมัครสส.ปชน.โยงฟอกเงิน -ยายังไม่สิ้นสุด เชื่อตร.ทำความเห็นแย้งส่งอสส.ชี้ขาด

“วัชรพงศ์” ประธาน กมธ.ตำรวจ ชี้คดีอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เชื่อมโยงคดีฟอกเงิน -ยาเสพติด ยังไม่สิ้นสุด แม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเชื่อตำรวจเตรียมทำความเห็นแย้งส่งอสส.ชี้ขาด
เมื่อวันที่ (21 มิถุนายน) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน รวมถึงนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาชน ในคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด จนส่งผลให้พ้นจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมขอความเป็นธรรมให้นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่กำลังถูกตรวจสอบกรณีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน Forex โดยเห็นว่าอาจไม่ได้กระทำความผิดเช่นกัน ว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่า คดีของอดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาชน มีที่มาจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 2 (บก.ปส.2) เมื่อเดือนธันวาคม 2568 จากคดียาเสพติดสำคัญรวม 10 คดี ก่อนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังผู้ต้องหา 11 ราย จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญา และเข้าตรวจค้น จับกุม พร้อมยึดทรัพย์สินหลายรายการ
ต่อมา พนักงานสอบสวน บก.ปส.2 มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาเมื่อเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง พร้อมส่งสำนวนกลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1
“คดีนี้ยังไม่ยุติ ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับสำนวนกลับมาแล้ว และเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป” นายวัชรพงศ์ กล่าว