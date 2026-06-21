รัฐบาลเร่งคลี่คลายคดี “น้องน้ำ” เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัย ล่าผู้ขายสอบครบวงจร

รองโฆษกรัฐบาล เผย เร่งคลี่คลายคดี “น้องน้ำ” เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัย ผนึกกำลัง สคบ.-อย.-ปคบ.-ETDA-ตำรวจ ล่าตัวผู้ขาย ตรวจสอบครบวงจร คุ้มครองผู้บริโภคถึงที่สุด
วันนี้ (21 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภค ล่าสุด นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แพลตฟอร์มออนไลน์ และสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของ “น้องน้ำ” ซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของ อย. และการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การติดตามตัวผู้ขาย การตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการดูแลเยียวยาผู้เสียหาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติ
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ โดยแพลตฟอร์มออนไลน์และ ETDA อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าที่อาจผิดกฎหมายออกจากระบบ ขณะที่ อย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ฉลาก และการโฆษณา ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและ บก.ปคบ. เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ สคบ. ตรวจสอบตัวตนผู้ขาย รับเรื่องร้องเรียน และประสานการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วน ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอย โดยได้กำชับทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการตรวจสอบผลผลิตภัณฑ์ ติดตามตัวผู้จำหน่าย และขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทั้งนี้ การตรวจสอบของ สคบ. พบว่าข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ขายบางรายไม่ตรงกับตัวบุคคลหรือสถานที่จริง อีกทั้งมีการใช้ข้อมูลและสถานที่จัดส่งสินค้าที่แตกต่างจากข้อมูลที่แจ้งไว้ ทำให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการชำระเงิน ช่องทางการจัดส่งสินค้า และข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตัวผู้จำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าต่อไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้าข่ายการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนกับ สคบ. และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้าโดยไม่จดทะเบียนถือเป็นความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยยังสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ได้อีกด้วย
“รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มีการนำเรื่องสุขภาพหรือการลดน้ำหนักมาใช้เป็นเครื่องมือแสวงหากำไรบนความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชน ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิได้รับสินค้าที่ปลอดภัยและมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และรัฐบาลจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจนกว่าคดีจะได้รับความกระจ่าง” นางสาวลลิดากล่าว
พร้อมกันนี้ รัฐบาลขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยควรตรวจสอบเลขสารบบอาหาร แหล่งที่มาของสินค้า และข้อมูลผู้จำหน่ายให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือให้ผลรวดเร็วผิดปกติ รวมทั้งควรเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้ง หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหาย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ สคบ. ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ หรือแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบต่อไป.