“เจเศรษฐ์” สั่ง ปภ.แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์-แยกหมอมี หลังเกิดเหตุกันสาดอาคาร 2 ชั้นทรุดตัว

“เจเศรษฐ์” สั่ง ปภ.แจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงแยกหมอมี หลังเกิดเหตุกันสาดอาคาร 2 ชั้นทรุดตัว พร้อมสแตนบาย USAR สนับสนุน กทม. ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ
วันที่ 20 มิ.ย.69 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้าที่เกิดเหตุกันสาดอาคาร 2 ชั้น บริเวณแยกหมอมี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เกิดการทรุดตัวถล่มลงมา โดยให้เร่งแจ้งเตือนข้อมูลประชาชน Cell Broadcast ในพื้นที่ใกล้เคียง และให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานกับ กรุงเทพมหานคร เร่งช่วยเหลือประชาชน และตรวจสอบภายในตัวอาคาร ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งว่าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย รถยนต์เสียหาย 3 คัน รถจักรยานต์ 2 คัน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กทม. และอาสาสมัครมูลนิธิ เข้าที่เกิดเหตุเคลียร์พื้นที่ และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้า และตำรวจได้ปิดกั้นเส้นทางจราจรในจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สั่งสแตนบายทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (USAR Thailand) เพื่อสนับสนุน กทม. หากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัว พร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร ตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัย จนกว่าการช่วยเหลือและเคลียร์พื้นที่จะแล้วเสร็จ