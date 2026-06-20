รัฐบาลดึงโมเดลยุโรป ดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีอนาคต

รัฐบาลปลดล็อกงานวิจัยไทย ดึงโมเดลยุโรปเปลี่ยนไอเดียในห้องแล็บสู่ธุรกิจทำเงินจริง พลิกโฉมเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทย ให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก 2 สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในประเทศเบลเยียม เพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทย เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมาก แต่ยังขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการ ไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม และก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีม อว. ได้เข้าศึกษาโมเดล Bio Base Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้ และจะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาล
นอกจากนี้ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียม ที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี "โฟโตนิกส์" หรือการใช้แสงแทนไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วย โดยสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีคือ แนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริง โดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลอง และจากนั้นจะมีทีมให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และจับคู่ธุรกิจให้ ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยโดยตรง
ทั้งนี้ หลังจากนี้ กระทรวง อว. จะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทั้งสองโมเดลนี้มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปลี่ยนทรัพยากรและงานวิจัยคุณภาพสูงของไทยให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ต่อไป