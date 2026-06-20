รัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนชิงตำแหน่ง ผอ.ใหญ่ WHO ปี 70 ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลก

รัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ปี 2570 ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลก ยกระดับอิทธิพลการกำหนดวาระสุขภาพระหว่างประเทศ
วันนี้ (20 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศ ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO)” ซึ่งจะครบวาระในปี 2570
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เห็นชอบให้ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินกระบวนการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ และผู้มีประสบการณ์ด้านองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลก มีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลก การรับมือโรคอุบัติใหม่ การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ และการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก อาทิ มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง มีภาวะผู้นำ และยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ณ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยมีผู้แทนเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสำคัญระดับโลกครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายบทบาทของประเทศไทยในการกำหนดและผลักดันวาระด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
“หากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ เพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดากล่าว
ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกระบวนการสรรหาและผลักดันผู้แทนประเทศไทยอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณสุขสำคัญของโลก และเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศในฐานะผู้นำด้านสุขภาพและสาธารณสุขในระดับสากลต่อไป.