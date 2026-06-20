"หมออลงกต" หนุน TH-AI Passport ชี้งบ 1.6 พันล้านคุ้มค่า ลงทุนพัฒนาคน กมธ.สื่อสารฯ เตรียมเชิญแจง TOR สัปดาห์หน้า

สส.นครพนม ภูมิใจไทย หนุนเดินหน้า TH-AI Passport ชี้งบ 1.6 พันล้านคุ้มค่า ลงทุนพัฒนาคน-ลดเหลื่อมล้ำการศึกษา ยันรัฐจ่ายตามใช้จริง กมธ.สื่อสารฯ เตรียมเชิญทุกฝ่ายแจง TOR สัปดาห์หน้า
นพ.อลงกต มณีกาศ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึง โครงการ "TH-AI Passport" วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ว่า จากการลงพื้นที่พบปะนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนม พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับ Pro ของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ 200–300 บาท และสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูง
นพ.อลงกต กล่าวว่า ประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง 5 ล้านสิทธิ์ ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่อง หากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาท กับการก่อสร้างถนนหนึ่งเส้น ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมาก แต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์ แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วน เช่น ภาคการเกษตร ภาคแรงงาน รวมถึงภาคการแพทย์ที่ใช้ AI ในการอ่านฟิล์มเอกซเรย์, CT Scan และ MRI ถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันจะตกรุ่นและเสียโอกาสทันที
สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาในร่าง TOR ที่ระบุค่าบริการไม่เกิน 27 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งแตกต่างจากราคาตลาดนั้น ประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า เงื่อนไขระบุชัดเจนว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินให้เฉพาะกรณีที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้น สิทธิ์ใดที่ไม่มีการใช้งานรัฐก็ไม่ต้องเสียเงิน ยืนยันว่าคณะกรรมาธิการไม่มีการตั้งธงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดอย่างแน่นอน
ประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวต่อว่า ในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า 30 ท่าน มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่าง ๆ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ชุดใหญ่ในวันที่ 25 มิ.ย. และจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือปลัดกระทรวงฯ เข้ามาชี้แจงรายละเอียด ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการเห็นว่าควรเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชน และรัฐมนตรีดีอี ยืนยันชัดเจนว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือสัญญาผิดกฎหมายพร้อมจะยกเลิกทันที แต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไป เพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาส เชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนอย่างแน่นอน