สั่งอัพเดต "EV Bus" นโยบายฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ที่ผุดเป็นดอกเห็ด พ่วง "รถเมล์-สองแถว ตจว." เล็ง! ปรับโครงสร้างค่าโดยสารใหม่

"พิพัฒน์" สั่งอัพเดตข้อมูล "รถโดยสารประจําทางไฟฟ้า - EV Bus" ที่ผุดเป็นดอกเห็ด หลังผู้บริหารท้องถิ่น บัญญัติงบประมาณกำหนดนโยบาย พร้อมรายงานข้อมูลใหม่ "เส้นทางการเดินรถ หมวด 1 ประเภท ข้อมูล" รถโดยสารในท้องถิ่น-เขตเมือง/เทศบาล ในรูปแบบรถเมล์ หรือรถสองแถว คาดในอนาคตอาจต้อง "ปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร" ให้เป็นธรรมตามบอร์ดนโยบายระบบตั๋วร่วม เผยข้อมูล ปี 67 พบ 23 จังหวัด ไร้รถหมวด 1 ในเขตเมืองหรือเทศบาล
วันนี้ (19 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลการดําเนินการของรถโดยสารประจําทางไฟฟ้า (EV Bus)
และรถโดยสารธรรมดาของแต่ละจังหวัด ในพื้นที่ตัวเมือง (รถหมวด 1) ทั้งในระดับท้องถิ่นและเทศบาล คือ รถโดยประจำทางที่มีเส้นทางขนส่งภายในเขต กรุงเทพฯ เทศบาล สุขาภิบาล เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ซึ่งจะมีตารางเวลาเดินรถและรูปแบบเส้นทางที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2569 ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ให้ สถ. สํารวจข้อมูลการดําเนินการของรถโดยสารประจําทางไฟฟ้า (EV Bus) เนื่องจากปัจจุบัน พบว่า การบริการรถโดยสาร EV Bus ในต่างจังหวัดครอบคลุมหลายพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการนำร่องโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเอกชน เพื่อก้าวสู่เมือง Smart City
นอกจากนี้ ยังให้ อปท. รายงานว่า แต่ละจังหวัด มีการให้บริการรถโดยสารธรรมดา ทั้งในระดับท้องถิ่นและเทศบาล ให้ อปท. รายงานเส้นทางการเดินรถ และประเภทรถโดยสาร ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.นี้
"ในอนาคตอาจจำเป็นต้องปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร ขอรถ EV Bus และรถโดยสารธรรมดาของแต่ละจังหวัด ทั้งในระดับท้องถิ่นและเทศบาล โดยมีเจ้าภาพให้ชัดเจน"รายงานว่าระบุ
เบื้องต้น คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม มีข้อมูลว่า ในจังหวัดที่มีการให้บริการแล้ว เช่น จ.ภูเก็ต ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า EV Smart Bus ครอบคลุมเส้นทางสำคัญ เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ต - หาดป่าตอง และจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ตรวจสอบเส้นทางผ่านแอปพลิเคชัน PPAO Smart Bus
จ.กาญจนบุรี มีบริการรถไฟฟ้า EV Bus วิ่งให้บริการเส้นทาง เช่น ลาดหญ้า - ท่าม่วง รองรับการตรวจสอบพิกัดรถผ่านแอปพลิเคชันติดตาม GPS ,จ.ขอนแก่น มีบริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง
จ.ชลบุรี มีบริการมินิบัสไฟฟ้า (NEX Express) เชื่อมต่อการเดินทางสาย กรุงเทพฯ - ศรีราชา และ ล่าสุด จ.นครราชสีมา มีการริเริ่มนำร่องรถบัสไฟฟ้า EV ทดสอบระบบขนส่ง ให้กับนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการในพื้นที่เขตเทศาบาลนครฯ
ขณะที่ โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค สนข. ปี 2567 ที่รายงานผ่าน The Active ช่อง ไทยพีบีเอส เคยทำข้อมูล ว่า ตัวเมืองจังหวัดส่วนใหญ่มีรถโดยสารประจำทาง ในรูปแบบรถเมล์ หรือรถสองแถว 53 จังหวัด
จากข้อมูล ปี 2566 พบว่า ประเทศไทยมีเส้นทางเดินรถของรถหมวด 1 จำนวน 466 เส้นทาง โดยจังหวัดที่มีเส้นทางเดินรถหมวด 1 มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 240 เส้นทาง ตามมาด้วย นครราชสีมา 23 เส้นทาง ขอนแก่น 22 เส้นทาง และ อุบลราชธานี 11 เส้นทาง
ในขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรถหมวด 1 ให้บริการมีมากถึง 22 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สุรินทร์ ชัยภูมิ นครปฐม ร้อยเอ็ด เลย ชัยนาท นราธิวาส นครพนม พะเยา ลำพูน แม่ฮองสอน ปราจีนบุรี มุกดาหาร จันทบุรี หนองคาย อ่างทอง พิจิตร ยะลา นครนายก ปัตตานี และบึงกาฬ
นอกจากนี้หากพิจารณาจำนวนเส้นทางเดินรถหมวด 1 ทั้งประเทศมาเฉลี่ย พบว่าในหนึ่งจังหวัดจะมีเส้นทางเดินรถหมวดที่ 1 เฉลี่ย 6.05 เส้นทางต่อจังหวัด และหากไม่นับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในหนึ่งจังหวัดจะมีเส้นทางเดินรถหมวดที่ 1 เฉลี่ย 2.97 เส้นทางต่อจังหวัด
แต่ยังมีอีก 23 จังหวัดที่ "ไม่มีรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองหรือเทศบาล (หมวด 1)" เป็นจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 9 จังหวัด ภาคเหนือ 4 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด ภาคตะวันตก 1 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และ ภาคใต้ 3 จังหวัด.