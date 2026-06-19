สภายันถกร่วม 2 กมธ.ไม่ผิดข้อบังคับ “มัลลิกา” แค่รับทราบไม่ได้อนุญาต ชี้เคยมีมาก่อน เล็งกำหนดให้ชัดเจน

สภาฯ แจงชัด! ประชุมร่วม 2 กมธ.ไม่ผิดข้อบังคับ ชี้ “มัลลิกา” แค่รับทราบ ไม่ได้อนุญาต เผยเคยมีกรณีประชุมร่วมลักษณะเดียวกันในสมัยประชุมก่อน พร้อมเตรียมกำหนดแนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วันนี้(19 มิ.ย.) นายณัฏฐกฤษฏ์ วงศ์เจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณ กับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร อาจขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาฯ และต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ หรือไม่
นายณัฏฐกฤษฏ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอชี้แจงว่า การประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากระทำกิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาเรื่องใด ๆ ของ กมธ.สามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่ต้องเสนอให้ผู้ทำหน้าที่แทนประธานสภาฯ พิจารณาอนุญาต
ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 15-19 มิถุนายน สำนักงานได้ตรวจสอบวาระการประชุมของ กมธ.สามัญทั้ง 35 คณะ และบันทึกเสนอเพียงเพื่อให้ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ รับทราบเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบจากรองประธานสภาฯ
“ข้อเท็จจริงคือสำนักงานเสนอเรื่องเพื่อทราบเท่านั้น และ น.ส.มัลลิกา ก็รับทราบตามที่สำนักงานเสนอ ไม่ได้มีการอนุญาตให้ประชุมร่วมกันแต่อย่างใด” นายณัฏฐกฤษฏ์ กล่าว
โฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ระบุว่า การประชุมร่วมกันของทั้ง 2 คณะกรรมาธิการ เป็นเรื่องที่แต่ละ กมธ. สามารถดำเนินการได้ตามหน้าที่และอำนาจของตนภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาฯ คนที่ 1
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะหารือเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความคลุมเครือในการตีความข้อบังคับ โดยเบื้องต้นจะเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ไม่ใช่การออกระเบียบใหม่
เมื่อถามว่า แสดงว่าการประชุมร่วมกันของ 2 คณะกรรมาธิการไม่ถือว่าผิดข้อบังคับใช่หรือไม่ นายณัฏฐกฤษฏ์ ยืนยันว่า “ไม่ผิด” เพราะเป็นการหารือร่วมกันระหว่าง 2 คณะกรรมาธิการ และที่ผ่านมาเคยมีกรณีลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแล้ว เช่น การประชุมร่วมกันระหว่าง กมธ.การที่ดิน กับ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ ในสมัยประชุมที่ผ่านมา
นายณัฏฐกฤษฏ์ กล่าวว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ ลดความซ้ำซ้อนในการเชิญชี้แจง และช่วยให้การทำงานของ กมธ.เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบข้อบังคับที่มีอยู่