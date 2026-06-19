“ภาวุธ” แจงเงินโอน 28 ล้านมาจากการเทรดทองคำ ลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ ไม่ขอใช้เอกสิทธิคุ้มครอง

“ภาวุธ” แจงเงิน 28 ล้านโอนเข้ายบัญชีน่าจะเป็นเงินลงทุนซื้อขายทองคำผ่านโบรกเกอร์ ที่มีการฝากถอนเงินหลายครั้งเป็นปกติ และกรณีนี้ตนขาดทุน แจงลาออกจากบริษัททำระบบเพย์เมนต์แล้ว หลังเข้าสู่การเมือง ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงใดๆ พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ไม่ขอใช้เอกสิทธิคุ้มครอง
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ แถลงข่าวการทลายเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกหลอกลวงลงทุนนับพันล้านบาท โดยมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่า มีเงินจากกระบวนการนี้โอนเข้าบัญชีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน 14 ครั้งภายใน 1 วัน เป้นจำนวนรวม 28 ล้านบาท เมื่อเดือน ก.ค.2567 นั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.13 น.วันนี้(19 มิ.ย.) นายภาวุธ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ - Pawoot Pongvitayapanu” ว่า จากการเเถลงโดย DSI เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569 เวลา 11.00 น. ขอชี้แจง ดังนี้
“ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง ผมเคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์, ระบบชำระเงินออนไลน์, และ Technology Provider อีกมากมาย อีกทั้ง ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์
“อย่างไรก็ดีก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ ผมได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว
“ดังนั้น ในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึง ผมไม่สามารถให้ความเห็นใด ๆ ได้ เนื่องจากผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
“ข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของผม ผมขอชี้แจง ดังนี้
“เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผมเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวเเทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน
“เงินที่เข้ามาสู่บัญชีผมในกรณีนี้ จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำ โดยเมื่อผมฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อ-ขาย ย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้ง แต่ในท้ายที่สุด ในกรณีนี้ ผมขาดทุน และหยุดการลงทุนไปนานแล้ว
“แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนี้ มาจากช่วงเวลาใดแน่ชัด และมาจากบัญชีใด เนื่องจาก ผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ข้อมูลที่ DSI แถลงมานั้นยังอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งหาก DSI ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ผมพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลทั้งหมดให้เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงต่อไป
“ขณะนี้ เรื่องส่วนตัวของผมกำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นที่สงสัยของสังคม ผมขอยืนยันว่า ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุน หรือแสกมเมอร์ หรือการพนันออนไลน์ใด ๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยยืนยันไม่ใช้เอกสิทธิ์ของ สส. และพร้อมเข้าไปชี้เเจงให้ข้อมูลต่อหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนกับสังคมต่อไป” นายภาวุธ ระบุ