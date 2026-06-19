"ปาร์ก ดิจิทัล" ปิดเว็บหลังโยงคดี Forex อยู่ในผัง พบโอน 28 ล.ให้ "ภาวุธ" เจ้าตัวล่องหนจากสภาฯ

"สปาร์ก ดิจิทัล" ปิดเว็บไซต์ หลังโยงคดี Forex อยู่ในผังของดีเอสไอ หลังพบโอน 28 ล้านให้ "ภาวุธ" ขณะที่ก่อนหน้าเจ้าตัวล่องหนจากสภาฯ
วันนี้ (19มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวถึงปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมาย และมุ่งเป้าไปยังบริษัทเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex โดยมีชื่อของบริษัท ALPFX และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนและเคลื่อนย้ายเงิน รวมถึงบริษัทสปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ปรากฏอยู่ในแนวทางการตรวจสอบ ที่อยู่ในผังของดีเอสไอ
โดยเจ้าหน้าที่พบธุรกรรมทางการเงินพบว่าและบริษัทดังกล่าวมีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เป็นนักการเมืองคือนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โอนหลายครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน จำนวน 14 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จากการกระทำผิด
อย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทสปาร์ก ดิจิทัล จำกัดได้ปิดเว็บไซต์
https://sparkdigital.biz/
ของบริษัทดังกล่าวแล้ว ขณะที่นายภาวุธ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิย. ก็ไม่ปรากฏตัวที่รัฐสภา และไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่อย่างใด
ทั้งที่ในวันดังกล่าวมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.งบประมาณ และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.กฎหมายฯ ร่วมพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport และที่ผ่านมานายภาวุธเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตาม ตรวจสอบ และตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ TH-AI Passport มาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สำหรับ บริษัท Spark Digital พบว่า มีการจดทะเบียนในไทยชื่อว่า บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 31 ส.ค. 2563 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์ เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตั้งอยู่ที่ 546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 11 ยูนิต 01-02 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อกรรมการ 2 คน ได้แก่ นางสาวชามา ปินตา และนางสาวพิมพ์พิชชา ไพศาลกุลวงศ์
นำส่งงบการเงินล่าสุดปี 2568 สินทรัพย์รวม 488,445,076 บาท หนี้สินรวม 438,842,153 บาท รายได้รวม 153,562,630 บาท รายจ่ายรวม 102,079,557 บาท เสียภาษีเงินได้ 10,755,788 บาท กำไรสุทธิ 40,727,283 บาท
อย่างไรก็ดีบริษัทข้างต้นยังไม่มีชื่อปรากฏในเอกสารแถลงอย่างเป็นทางการของดีเอสไอ และยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่