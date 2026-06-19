“วัชระ” ค้านแทนสัตว์ ยื่นนายกฯระงับมติคกก.อุทยานฯ อนุมัติผืนป่าทับลาน 155,865 ไร่ ชงป.ป.ช.สอบทั้งครม.

อดีตสส.ปชป. คัดค้านแทนสัตว์ป่า ยื่นหนังสือ “อนุทิน” ระงับมติคกก.อุทยานแห่งชาติ อนุมัติผืนป่าทับลาน 155,865 ไร่ เล็งยื่นป.ป.ช.สอบทั้งครม.
วันนี้ (19 มิถุนายน 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ส่งหนังสือคัดค้านมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ความว่า ตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ ให้สิทธิแก่บุคคลในเรื่องการจัดการบำรุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และโดยที่รัฐ ย่อมมีหน้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรา ๕๗ แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้า นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ดังนี้คือ
ประการแรก ตามที่มติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน วาระที่ ๕.๓ กลุ่มที่ ๑ ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอน อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเหตุที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๕๓,๔๑๖.๔๗ ไร่นั้น กรณีดังกล่าว คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้เหตุแห่งการเพิกถอนว่า มีราษฎรมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีดังกล่าวตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขไว้โดยให้มีการสำรวจ และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับสิทธิในที่ดินนั้น แล้วให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา การที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอน อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเหตุที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอ้างว่ามีราษฎรมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้พิจารณาทางแก้ไขตามที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว ซึ่งมีข้อกังขาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นได้
ประการที่สอง เป็นพื้นที่ตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ จำนวน ๘,๓๒๘ ไร่ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้เหตุแห่งการเพิกถอนว่า มีราษฎรมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าวตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขไว้โดยให้มีการสำรวจ และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับสิทธิในที่ดินนั้น แล้วให้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา การที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอน อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเหตุที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอ้างว่ามีราษฎรมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้พิจารณาทางแก้ไขตามที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว ซึ่งมีข้อกังขาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผิดกฎหมายอื่นได้
ประการที่สาม พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จำนวน ๘๗,๕๐๐ ไร่ กรณีนี้ ตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติดังกล่าว มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า มีราษฎรมีสิทธิครอบครองตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร การที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในส่วนนี้ จึงเป็นที่เคลือบแคลงว่า มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุโดยชอบแล้วหรือไม่
ทั้งนี้ด้วยเหตุที่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้โดยมีเหตุผลประการสำคัญคือ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืน และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธะกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
การที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว ได้มีมติครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดังที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งไม่ได้คำนึงถึงว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่อันพึงต้องกระทำดังที่ มาตรา ๕๗ แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐ ย่อมมีหน้าที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และทั้งนี้ โดยที่ตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ได้กำหนดทางแก้ไว้อันเป็นการเฉพาะ จึงไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะต้องให้มีมติเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
จึงเรียนมาเพื่อเร่งรัดให้สั่งการให้ทบทวนมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ที่ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และระงับยับยั้งมิให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป
อนึ่ง หากการมีมติดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบโดยการละเว้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ ด้วยประการใดๆ อันเป็นการละเว้นข้อที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างใด ขอให้มีตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หากท่านละเลยหรือเพิกเฉยและหรือละเว้นข้าพเจ้าจักดำเนินการร้องเรียนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อหน่วยงานที่รักษากฎหมายต่อไปทันที เช่น ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อรักษาผืนป่าไว้ให้ลูกหลานและรักษาสิทธิของประชาชน ๘๔๒,๕๗๐ คนที่เคยลงประชามติเซฟผืนป่าทับลานไว้
ข้าพเจ้าจึงขอส่งหนังสือคัดค้านฉบับนี้ถึงนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจ(ขณะนี้)แทนสัตว์ป่า ต้นไม้ แมลงผีเสื้อและทุกสรรพสิ่งในผืนป่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและประชาชนทราบภายใน 30 วัน