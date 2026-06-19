"เจเศรษฐ์" ตรวจเยี่ยมฝึกป้องกันภัยน้ำท่วมอุบลฯ ย้ำภัยพิบัติคือข้าศึก ชัยชนะคือให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

"เจเศรษฐ์" ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันอุทกภัยอุบลราชธานี (Ubon-Dmex 2026) ย้ำ ภัยพิบัติ คือ ข้าศึก และชัยชนะของเรา คือการทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ลดความสูญเสีย รวมถึงการคืนสภาพเดิมให้กับพี่น้องประชาชน ทุกหน่วยต้องบูรณาการและผู้มีอำนาจกล้าตัดสินใจ
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วันนี้ (19 มิ.ย. 69) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569 (Ubon-Dmex 2026) โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บัญชาการเหตุการณ์) นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน ร่วมในการฝึกซ้อม
โอกาสนี้ นายเจเศรษฐ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ข่ายวิทยุบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น พร้อมทั้งได้ใช้วิทยุสื่อสารทดสอบการรายงานสถานการณ์ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ และเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงนิทรรศการแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ของสภากาชาดไทย และการป้องกันอัคคีภัย ภัยสารเคมีอันตรายรั่วไหล ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก่อนจะเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีการอพยพประชาชนและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง อำเภอเมืองอุบลราชธานี สถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ ทางอากาศ
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า วันนี้เรามาซ้อมแผนเผชิญเหตุที่อุบลราชธานีเกิดจากดำริของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ที่มีความกังวลและอยากจะดูความพร้อมของทุก ๆ หน่วยงานในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุก ๆ ด้าน จึงได้กำหนดที่อุบลราชธานี และมอบหมายให้ตนมาดูแลและคอยประสานงานในนามรัฐบาลว่าเกิดปัญหาอะไร เพื่อเราจะได้สนับสนุนการแก้ไข โดยเราได้เริ่มที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ และวันนี้มาที่อุบลราชธานี ซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีการฝึกที่แตกต่างกันไป และสุดท้ายแล้วเราจะไปทำแผนซ้อมใหญ่กันที่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ต้องเผชิญเหตุหนักมากในพื้นที่หาดใหญ่ เมื่อช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา
"ภัยพิบัติ คือ ข้าศึก แผนเผชิญเหตุ คือ ยุทธศาสตร์ การฝึกซ้อมเปรียบเสมือนสนามฝึก พวกเราก็คือแนวหน้า ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่ข้าศึกของเรามีมาเรื่อย ๆ ชัยชนะของเรา คือ การทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ลดความสูญเสีย รวมถึงการคืนสภาพเดิมให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งการซ้อมนั้น กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ หน่วยงานเองก็ต้องซ้อมในหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน แล้วก็มาซ้อมรวมกันหลายรอบ ก่อนจะมาถึงการซ้อมรวมใหญ่ในวันนี้"
นายเจเศรษฐ์ เน้นย้ำว่า การฝึกคือการจดจำ วันนี้เรารู้ในหน้าที่ของแต่ละคน พี่น้องประชาชนก็ต้องตระหนักรู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร เมื่อเวลาก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย หลังเกิดภัย ส่วนราชการก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร และ "สิ่งสำคัญคือการบูรณาการ" เพราะไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่จะเอาชนะได้ ต้องมีการบูรณาการ ความสมัครสมานสามัคคี รู้เขา รู้เรา วันนี้สถานการณ์โลกทวีความรุนแรง ทั้งโลกเดือด ลานีญา เอลนีโญ ภัยไม่มีลดลง มีแต่เพิ่มหนักขึ้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักดี เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ยกเรื่องภัยมาเป็นหลักมากขึ้น เพราะภัยอาจจะรุนแรงขึ้นหรือบางที่ความรุนแรงน้อยลง แต่เกิดเหตุบ่อยขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาประสบการณ์การดำเนินชีวิตด้วยวิถีชาวบ้านอาจจะบอกว่ามันไม่เกิดเหตุหรอกในเดือนนี้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว ภัยพิบัติมันมีโดยตลอด
"แต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อได้ และเอามาปฏิบัติได้ คือ "เทคโนโลยี" แม้ว่าภัยจะพัฒนา เราก็มีการพัฒนา มีดาวเทียม มีสถานีวัดปริมาณน้ำฝน ดินโคลนสไลด์ และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อจะเข้าถึงเหตุการณ์ มีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เราทบทวนแล้วทบทวนอีก ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักเลยว่า วันที่เราแจ้งเตือนมายังหน่วยงานว่ากำลังจะเกิดเหตุ "มันมาแน่นอน" สุดท้ายนี้ สิ่งที่เราต้องมีในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะกับพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ คือ "การกล้าที่จะต้องตัดสินใจ" กล้าที่จะลงมือ สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญ สุดท้ายถ้าข้อมูลมีอะไร เรามีอำนาจแต่ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าที่จะใช้ข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ มันก็จะติดขัด และสุดท้ายคือสัญชาตญาณ ตนเชื่อเหลือเกินว่า ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ก็แล้วแต่ สุดท้ายก็คือ "สัญชาติญาณของพวกเราที่เราต้องกล้าตัดสินใจ"
นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติม ขอให้ดูแลกำลังพลเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมให้มีความปลอดภัย เพราะจะต้องเจอสภาพอากาศ ทั้งความร้อน และแรงกดดัน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสื่อสาร ที่วันนี้อาจจะยังมีข้อบกพร่องบ้าง ก็ต้องเช็คให้ดี วิทยุเป็นสิ่งสำคัญมาก และหวังว่าการปฏิบัติหน้าที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน จิตอาสา "เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน" และขอฝากรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต ช่วยดูแลจดจำการฝึก เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงของแต่ละจังหวัดได้
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ด้านนายธีรพัฒน์ กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะพูดเสมอว่า "พวกเราทำงานคนเดียวไม่ได้" เพราะพวกเราขาดท่านไม่ได้เช่นเดียวกัน เราขาดทุกคนไม่ได้ เราไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ เราร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโดยมีความมุ่งหมายและมุ่งมั่นว่า "ปัญหาของพี่น้องประชาชนเราต้องแก้ไขให้ได้" เรามีเป้าหมายอย่างเดียว คือ ประชาชนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดภัย ทั้งภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์
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นายณรงค์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับสูง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำมูล ชี และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขง ส่งผลให้จังหวัดมีความเปราะบางต่อสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จังหวัดจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพมิใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุเท่านั้น หากแต่ต้องเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังคำกล่าวที่ว่า "การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด คือการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น" และ "ความปลอดภัยของประชาชน คือภารกิจสูงสุดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน"
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ด้านนายสรมงคล (ผู้บัญชาการเหตุการณ์) ได้นำกำลังพลฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ โดยกล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศเรื่อง พายุโซนร้อน X ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรง ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และแจ้งไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก น้ำลันตลิ่ง น้ำท่วมขัง น้ำไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ และเกิดน้ำท่วมฉัมฉับพลัน หลีกเลี่ยงพื้นที่ สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย
โดยในช่วงบ่าย จะตรวจเยี่ยมสถานีการแพทย์และสาธารณสุข ณ ท่าน้ำหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ และสถานีการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อำเภอวารินชำราบ