พรรคส้มจี้ “จุลพันธ์” เร่งประชาสัมพันธ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.หลังยอดลงทะเบียนวูบ

พรรคประชาชน จี้ รมว.แรงงาน เร่งประชาสัมพันธ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย. 2569 หลังยอดลงทะเบียนวูบ เผย มีเวลาถึง 15 ก.ค.นี้ หากไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าหมดสิทธิเลือกตั้งร่วมดูแลเงิน 2.9 ล้านล้าน
วันนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงว่า ขอเชิญชวน และให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเร่งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หรือ “บอร์ดประกันสังคม” ซึ่งมีกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 27 กันยายน 2569 นี้ ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้จะต้องเป็นผู้ประกันตน หรืออยู่ในฝั่งนายจ้าง และ “ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น” ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) แอปพลิเคชัน SSO Plus สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายเชีย กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลตลอด 18 วันที่ผ่านมา (1-18 มิถุนายน) พบว่า มีผู้ลงทะเบียนเตรียมใช้สิทธิรวมแล้วกว่า 563,000 ราย แบ่งเป็นฝั่งผู้ประกันตนประมาณ 560,000 ราย และฝั่งนายจ้างประมาณ 2,800 ราย ขอตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในช่วงวันแรกๆ จะมีผู้แสดงความประสงค์เข้ามาวันละหลายหมื่นคน แต่หลังจากนั้น ตัวเลขกลับเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารและการกระจายข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
“สิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ คือ เราเห็นว่า กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม ยังประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป ทำให้ผู้ประกันตนและฝั่งนายจ้างจำนวนมากไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง หรือยังไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญอย่างไร แตกต่างจากการเลือกตั้ง สส. หรือการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไร และทำไมรอบนี้จึงต้องลงทะเบียนล่วงหน้า” นายเซีย กล่าว
นายเซีย กล่าวอีกว่า ด้วยระยะเวลาที่เหลืออีกไม่ถึง 1 เดือนก่อน จะปิดระบบลงทะเบียน ตนจะยื่นข้อเรียกร้องไปยัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน และสำนักงานประกันสังคมในฐานะเจ้าภาพหลัก ให้หันมาให้ความสำคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องการเห็นสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในนโยบายหรือมาตรการสำคัญๆ มากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องสูตรแคป (การคำนวณฐานค่าจ้าง) เป็นต้น
สส.พรรคประชาชน กล่าวเชิญชวนพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ ว่า อยากให้ทุกคนสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้า เพราะหากปล่อยให้เลยกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิเดินเข้าคูหาในวันที่ 27 ก.ย.อย่างเด็ดขาด การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตคุณภาพชีวิตของคนทำงาน เพราะเป็นการเลือกผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ เข้าไปบริหารและปกป้องเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้าอยู่ทุกเดือน เพื่อให้กองทุนเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความยั่งยืน และสามารถนำดอกผลกลับมาดูแลสวัสดิการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่