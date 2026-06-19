ปชน.จัดทัพ 30 สส.ถลกงบฯ 70 “ไหม” เย้ยงบฝีแตกรัฐบาลปิดแผลไม่ได้ จับตางบ สตช.เพิ่มเท่าตัว-TH-AI Passport ลุยไฟภาค 2

“ศิริกัญญา” เผย ปชน.จัดทัพ 30 สส.อภิปรายงบฯ 70 ยันเข้มข้นเหมือนเดิม ชี้ งบฝีแตกรัฐบาลปิดแผลไม่ได้ จับตางบ สดช.สูงขึ้นเท่าตัว จ่อทำ TH-AI Passport ภาค 2 หรือไม่ พร้อมติดตามอนุมัติโอนงบ 69 เยียวยาผลกระทบไทย-กัมพูชา มากน้อยแค่ไหน
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่พรรคประชาชน นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเตรียมพิจารณางบประมาณปี 2570 และ พ.ร.บ.โอนงบปี 2569 ว่า ช่วงเวลาในการการอภิปรายงบทั้ง 2 เรื่องใกล้เคียงกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เชิญหน่วยงานมาชี้แจงเรื่องการของบประมาณ เพื่อที่จะได้เห็นหน้าตางบประมาณ ขณะเดียวกัน ก็ต้องรอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มิถุนายนนี้ ที่จะเห็นชอบเล่มร่างงบประมาณปี 2570 ซึ่งพักมีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะอภิปรายงบไม่ถึง 1 สัปดาห์
ส่วน พ.ร.บ.โอนงบปี 2569 แม้จะมีเวลาใช้เงินเพียง 3 เดือน พรรคก็ให้ความสำคัญในการอภิปราย ซึ่งมีวงเงิน 10,300 ล้านบาท โอนไปอยู่ในงบกลาง ทั้งที่รัฐบาลบอกว่าจะตัดงบเข้าสู้การโอนแสนล้านบาท ลดเหลือ 80,000 ล้านบาท ท้ายที่สุดก็เหลือ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ระหว่างสงครามไทย-กัมพูชา มากน้อยแค่ไหนอย่างไร จึงต้องติดตามว่าจะมีการอนุมัติงบส่วนนี้ไปใช้อย่างไร
นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวถึงการอภิปรายงบประมาณปี 2570 ว่า มีหลายโครงการที่น่าจับตา หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การลดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ไม่จำเป็น ที่ทราบมาว่า มีการตัดงบการสร้างอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งต้องตามต่อว่าชั่วคราวหรือยกเลิก หรือมีการปรับปรุงแบบอาคารใหม่หรือไม่ และ หน่วยงานต่างๆ ถูกปรับลดงบประมาณลง 2 ใน 3 ซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดว่ามีการปรับลด ในสิ่งที่ไม่สมควรปรับหรือไม่
ขณะที่บางหน่วยงาน หรือกระทรวง ที่ได้รับงบเพิ่มอย่างน่าประหลาดใจ เช่น กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กระทรวงเดียวได้เพิ่ม 30% โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นเจ้าของโครงการ TH-AI Passport ได้รับงบเพิ่มมา 1 เท่าตัว หรือ95% ที่จะต้องดูว่านำไปทำอะไรต่อ
“มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นโครงการภาคต่อของ TH-AI Passport หรือไม่ ต้องไปติดตามตรวจสอบกันอีกต้องบอกว่า โครงการ TH-AI Passport ไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างเดียว แต่ใช้เงินกองทุน de ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ และที่ผ่านมา เป็นปัญหาและช่องโหว่ที่สภาตรวจสอบได้ยากมาโดยตลอด เราจึงต้องพูดถึงการตรวจสอบ เงินนอกงบประมาณทั้งหมด ของแผ่นดิน ว่าเอาไปใช้อย่างไรมีความซ้ำซ้อน กับโครงการที่อยู่ในงบประมาณหรือไม่” นางสาวศิริกัญญา กล่าว
นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวต่อว่า รอบนี้รัฐบาลยังมีเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ในตัว 2 แสนล้าน หลังเป็นเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงาน น่าจะมีความซ้อนทับของกระทรวงพลังงาน และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
“เป็นสิ่งที่ต้องติดตามตรวจสอบในรายละเอียด เพราะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ เป็นงบประมาณที่บอกได้ว่าประเทศนี้รัฐบาลนี้ เจองบประมาณ มีปัญหาหนักมากฝีแตก และไม่สามารถปิดบังแผลที่ เรื้อรังมานานของงบประมาณไทยได้ โดยเฉพาะรายจ่ายประจำพุ่ง งบลงทุนต่ำลง” นางสาวศิริกัญญา กล่าว
นางสาวศิริกัญญา กล่าวถึงการจัด สส.อภิปรายงบประมาณ ว่า การอภิปรายจะแบ่งเป็นรายประเด็นเตรียมผู้อภิปรายประมาณ 30 คน เช่น เรื่องพลังงานอาจจะคาบเกี่ยวแต่กระทรวงกัน โดยจะไล่เรียงตั้งแต่ปัญหาการคลัง การจัดเก็บรายได้ของนโยบายอุตสาหกรรม งบด้านสิ่งแวดล้อมและกองทัพ การกระจายอำนาจ
ส่วนหัวข้ออภิปรายต้องขอเห็นรายละเอียดของงบประมาณก่อน พร้อมยืนยันว่า การตรวจสอบผ่านการอภิปรายงบประมาณของพรรคประชาชน ยังคงเข้มข้นเช่นเดิม แม้ในช่วงนี้จะมีความพยายามดิสเครดิตความน่าเชื่อถือของพรรค ที่จะต้องตรวจสอบความคุ้มค่า และความเหมาะสมของงบประมาณ รวมถึงความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น จึงอยากชวนประชาชนร่วมจับตาการ์ดอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้