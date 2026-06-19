KPI Poll เผย “ชัชชาติ” ตุนคะแนนนิยมข้ามฐานพรรค สนาม สก.สีส้มนำ ชี้ คนกรุงเกือบครึ่งศึกษานโยบายละเอียดก่อนเลือก

KPI Poll เผย คนกรุงเทพฯ เกือบครึ่งศึกษานโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯ อย่างละเอียด “ชัชชาติ” ยังครองความนิยมข้ามฐานพรรค ขณะที่สนาม สก.พรรคประชาชน นำ แต่คะแนนผู้สมัครอิสระและกลุ่มยังไม่ตัดสินใจยังสูง สะท้อนโค้งสุดท้ายยังเปิดกว้าง วัดกันที่นโยบายและความน่าเชื่อถือในพื้นที่
สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 25 เรื่อง “เลือกตั้ง กทม. 69 : ฐานเสียงการเมืองกับการเลือกผู้ว่าฯ และแนวโน้มการเลือก สก. ก่อนโค้งสุดท้าย” สำรวจระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2569 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,600 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษานโยบายของผู้สมัครมากขึ้น และการแข่งขันในสนามเลือกตั้ง กทม. ยังมีความเคลื่อนไหวสูง โดยเฉพาะการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเปิดใจเปลี่ยนการตัดสินใจได้
ผลสำรวจพบว่า หากเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ประชาชน 46.6% ระบุว่า จะศึกษานโยบายของผู้สมัครอย่างละเอียด ทั้งนโยบายหลักและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ขณะที่ 30.1% ศึกษาเพียงบางส่วนหรือรับรู้ผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย 12.2% ศึกษาพอสมควร และ 6.6% อาจไม่ได้ศึกษานโยบายอย่างจริงจัง
KPI Poll ระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเริ่มใช้ข้อมูลเชิงนโยบายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกตั้งมากขึ้น แม้ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหนึ่งที่รับรู้ข้อมูลเพียงบางส่วน จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องสื่อสารนโยบายให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น
เมื่อวิเคราะห์ตามฐานคะแนนจากการเลือกตั้ง สส. เขต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีแนวโน้มได้รับการสนับสนุนสูงสุดในหลายฐานการเมือง โดยได้รับความนิยมจากผู้เคยเลือกพรรคประชาชน 45.4% พรรคเพื่อไทย 42.1% พรรคภูมิใจไทย 54.4% พรรคอื่นๆ 52.3% และกลุ่มที่จำไม่ได้หรือไม่ประสงค์ตอบ 30.8%
ขณะที่ฐานผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ยังมีแนวโน้มสนับสนุน “ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร” ในสัดส่วน 30.6% ส่วนฐานผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ มีแนวโน้มเลือก “อนุชา บูรพชัยศรี” สูงสุดที่ 31.1% ตามด้วยผู้สมัครรายอื่น 25.8% และ นายชัชชาติ 22.7%
ผลสำรวจชี้ว่า สนามผู้ว่าฯ กทม. ยังคงเป็นการแข่งขันที่ “ตัวบุคคล” มีอิทธิพลเหนือสังกัดพรรคการเมือง โดย นายชัชชาติ ยังสามารถดึงคะแนนเสียงข้ามฐานพรรคได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางฐานการเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์การเลือกของตนเอง
สำหรับการเลือก สก. ประชาชน 34.9% ระบุว่า ใช้ “นโยบายที่เสนอ” เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ รองลงมาคือ พรรคหรือกลุ่มการเมืองที่สังกัด 21.9% ผลงานที่ผ่านมา 17.9% และตัวบุคคลหรือภาพลักษณ์ 11.6%
ส่วนความนิยมผู้สมัคร สก. หากมีการเลือกตั้งในวันนี้ พบว่า ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 27.7% รองลงมา คือ ผู้สมัครอิสระ 18.5% กลุ่มยังไม่ตัดสินใจ 17.7% พรรคประชาธิปัตย์ 11.5% และพรรคเพื่อไทย 10.6%
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามว่า หากมีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายที่ตรงใจกว่า จะเปลี่ยนใจหรือไม่ พบว่า 38.3% ยังไม่แน่ใจแต่เปิดใจรับฟัง 15.4% มีโอกาสเปลี่ยนใจสูง ขณะที่ 32.8% ยืนยันจะเลือกผู้สมัครหรือพรรคเดิม
KPI Poll สรุปว่า การเลือกตั้ง กทม. 2569 ก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายยังเป็นสนามที่เปิดกว้าง โดยเฉพาะการเลือก สก. ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากยังพร้อมพิจารณาทางเลือกใหม่ หากได้รับข้อเสนอที่ตอบโจทย์ปัญหาเมืองและปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนว่า ช่วงหาเสียงที่เหลือจะเป็นบททดสอบสำคัญของทุกพรรคและผู้สมัครในการเปลี่ยนฐานนิยมให้กลายเป็นคะแนนเสียงจริงในวันเลือกตั้ง