“ศิริกัญญา” จี้รัฐบาลหั่นราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องตลาดโลก เชื่อ หลัง “ไทยช่วยไทยพลัส” หมดเงิน ปชช.สาหัสเหมือนเดิม

“ศิริกัญญา” จี้รัฐบาลหั่นราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับราคาในตลาดโลก อัด “ไทยช่วยไทยพลัส” หมดเงิน ประชาชนก็แบกค่าครองชีพสาหัสเหมือนเดิม
วันนี้ (19 มิ.ย.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน แสดงความคิดเห็นเรื่องราคาน้ำมันหลังประชาชนตั้งคำถามว่า ทำไมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงไปมาก แต่ราคาในประเทศไทยกลับลดลงทีละนิด ไม่ก้าวกระโดดเหมือนตอนปรับขึ้น โดยบอกว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหา ในมุมของรัฐบาลเข้าใจว่าคงพยายามกันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อชดเชยสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันที่ยังคงขาดทุนอยู่ในระดับสูง แต่ในมุมของประชาชนเองก็คาดหวังอยากให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเร็วเหมือนตอนที่ปรับขึ้น
ส่วนตัวมองว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับทั้งสองส่วนนี้ในสัดส่วนที่พอๆ กัน ทั้งเรื่องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และการล้างหนี้เดิมของกองทุนน้ำมัน ซึ่งในความเป็นจริง หากแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะยาวเริ่มปรับตัวลดลงเป็นปกติแล้ว รัฐบาลก็สามารถทยอยจ่ายคืนหนี้กองทุนน้ำมันได้โดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ควรปล่อยให้ราคาน้ำมันลดลงมาให้ประชาชนได้มีโอกาสหายใจหายคอ และช่วยให้ค่าครองชีพโดยรวมลดลงก่อน ซึ่งน่าจะช่วยให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้นในสถานการณ์ช่วงนี้
ขณะเดียวกัน เราเล็งเห็นว่า โครงการอย่าง “ไทยช่วยไทยพลัส” อาจจะไม่ได้ช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนขนาดนั้น มันเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นๆ พอเงินหมด ประชาชนก็ต้องกลับมารู้สึกว่าค่าครองชีพหนักหนาสาหัสเหมือนเดิม ดังนั้น จึงอยากเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันลงมาให้ใกล้เคียงกับสัดส่วนที่ราคาตลาดโลกปรับลดลงด้วย