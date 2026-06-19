ชี้ชะตา “หมอสรณ” 26 มิ.ย.นี้ นักกฎหมายชี้ กก.สรรหา กสทช.มีอำนาจฟันขาดคุณสมบัติ

ชี้ชะตา “หมอสรณ” 26 มิ.ย.นี้ นักกฎหมาย ชี้ กก.สรรหา กสทช. มีอำนาจฟันขาดคุณสมบัติ “หมอสุภัทร” ซัด รามาธิบดี เตะถ่วงข้อมูล หลังเคยได้งบ 180 ล้าน โครงการตรวจสุขภาพ 5G หรือไม่
วันนี้ (19 มิ.ย.) มีรายงานควา่มคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหา กสทช. วันที่ 26 มิ.ย. 69 หลังมีทั้งข้อถกเถียงเรื่องอำนาจของคณะกรรมการสรรหา และข้อครหาการไม่ให้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลรามาธิบดีในการส่งข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
นายประพันธุ์ คูณมี นักกฎหมายและอดีตสมาชิกวุฒิสภา ออกบทความโต้กระแสข่าวที่อ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25-27/2555 เพื่อชี้ว่า คณะกรรมการสรรหาไม่มีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติของประธาน กสทช. โดยยืนยันว่า การตีความดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นายประพันธุ์ ระบุว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นคนละกรณีกับการตรวจสอบคุณสมบัติของ นพ.สรณ และไม่ได้ตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายปัจจุบันตามมาตรา 15/1 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2564 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และคำวินิจฉัยให้เป็นที่สุด พร้อมยกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยว่า หากเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติเกิดขึ้นก่อนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ยังคงเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมในการตรวจสอบและวินิจฉัยต่อไป
ขณะเดียวกัน ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่าง นพ.สรณ กับเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตอีกครั้ง หลังไม่ปรากฏตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ มีการเปิดข้อมูลว่า ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลัง นพ.สรณ เข้ารับตำแหน่งประธาน กสทช. ในปี 2565 กสทช.ได้อนุมัติงบสนับสนุนโครงการของมูลนิธิรามาธิบดี วงเงิน 180 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี 5G ด้วย
ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการ ว่า รู้สึกผิดหวังต่อการทำงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากไม่ส่งข้อมูลและไม่ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการ ทั้งที่มีการร้องขอข้อมูลการตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ของ นพ.สรณ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
นพ.สุภัทร ระบุว่า ข้อมูลที่กรรมาธิการได้รับในขณะนี้ ชี้ให้เห็นว่า หลังจาก นพ.สรณ ลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 65 แล้ว ยังมีการปฏิบัติหน้าที่และรับค่าตอบแทนในฐานะแพทย์ตรวจรายชั่วโมงของโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือไม่
“ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลตามที่กรรมาธิการร้องขอ ไม่จำเป็นต้องยื้อหรือเตะถ่วงการตรวจสอบ รามาธิบดีที่ผมรัก นับว่าน่าผิดหวังยิ่ง” นพ.สุภัทร กล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้วันนี้ 19 มิ.ย. 69 เป็นวันสุดท้ายสำหรับการส่งมอบข้อมูลและหลักฐานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ามกลางปัญหาความไม่ร่วมมือจากทางต้นสังกัดเดิมที่ยังคงค้างคาอยู่ สายตาของสังคมกำลังจับจ้องไปยังการประชุมคณะกรรมการสรรหา กสทช. ในวันที่ 26 มิ.ย. 69 นี้ ซึ่งจะเป็นนัดสำคัญในการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ โดยผลการวินิจฉัยอาจส่งผลโดยตรงต่อสถานะการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. ในอนาคต