“อนุทิน” บอกคนไทยในมอสโกปลอดภัยทุกคน หลังเหตุยูเครนโจมตีรัสเซีย ย้ำสถานทูตพร้อมดูแล

นายกฯ ยืนยันคนไทยในมอสโกปลอดภัยทุกคน หลังโดรนยูเครนโจมตีรัสเซีย เผยรัฐบาลและสถานทูตมีแผนเผชิญเหตุพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 19 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับ โดยนายอนุทิน ให้สัมภาษณ์กรณีโดรนยูเครนโจมตีกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ระหว่างอยู่ที่ประเทศรัสเซียมีการแจ้งการข่าวให้ทราบหรือไม่ว่า เขาไม่ได้เป็นลักษณะการข่าว เขาแจ้งให้ระมัดระวังเช่นอย่าไปเดินเพ่นพ่านและอาจมีข่าวโจมตีเช่นนี้จากคู่กรณีของเขา ก็ขอให้รับรู้รับทราบ เราก็เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อถามว่าเมื่อรับทราบข่าวรู้สึกตกใจหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่เคยปลื้มกับสถานการณ์รุนแรงอยู่แล้ว และไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น
เมื่อถามว่าได้ตรวจสอบความเป็นอยู่ของคนไทยที่กรุงมอสโกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนปลอดภัยและได้กำชับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกให้อำนวยความสะดวกและดูแลคนไทยให้เต็มที่ ตรงนี้หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ตนหารือกับเอกอักครราชทูตไทยที่กรุงมอสโกอยู่แล้ว ท่านมีความพร้อมแผนเผชิญเหตุก็มี