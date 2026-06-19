“อนุทิน” ชี้ เปิดชื่อคนเอี่ยว Forex เป็นเรื่องของดีเอสไอ นายกฯ ไปทำเองทุกเรื่องไม่ได้ เดี๋ยวโยงการเมือง

“อนุทิน” ร้องโอ๊ย หลังถูกถามกรณีดีเอสไอเตรียมแถลงคดี Forex พร้อมเปิดชื่อคนในแวดวงการเมือง-บันเทิง มีเอี่ยว ย้ำ เป็นเรื่องของหน่วยงาน-หน้าที่ นายกฯ ไปทำเองไม่ได้ เดี๋ยวโยงเป็นการเมือง
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 19 มิ.ย.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6 ) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุน Forex โดยจะเปิดเผยข้อมูลบุคคลในแวดวงการเมืองและบันเทิงในวันเดียวกันนี้ โดย นายกฯ ร้องโอ๊ย นี่มันเรื่องของระดับดีเอสไอ นายกฯ จะไปทำอะไรทุกเรื่อง เดี๋ยวก็โดนผูกเป็นเรื่องการเมือง ไม่เกี่ยวกัน เรื่องการทำที่ผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหน่วยงานป้องกันและปราบปราม นายกฯจะไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้