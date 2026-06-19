ไทยพร้อมรับลงทุนดิจิทัลคุณภาพ คุมผลกระทบ "ดาต้าเซนเตอร์" ทั้งน้ำ พลังงาน และชุมชน

ไทยเนื้อหอมทุน Data Centre แห่ลงทุน รัฐบาลชูโมเดลโตสมดุล เปิดรับทุนคุณภาพควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนและประชาชน ย้ำการพัฒนาต้องไม่กระทบความมั่นคงด้านน้ำและพลังงานของประเทศ
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ความสนใจของนักลงทุนด้านศูนย์ข้อมูล (Data Centre) ต่อประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่ามีสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนศักยภาพของไทยในการเป็นฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค รองรับการเติบโตของ Cloud, AI, e-Commerce, FinTech และบริการดิจิทัลที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้มากขึ้น
การลงทุนด้าน Data Centre ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนในอาคารหรือระบบคอมพิวเตอร์ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ ช่วยให้ธุรกิจไทยเข้าถึงบริการดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น ลดความล่าช้าของระบบข้อมูล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญกับความพร้อมของพื้นที่และผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กัน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก Data Centre เป็นกิจการที่ต้องใช้ระบบหล่อเย็น มีความต้องการไฟฟ้าสูง และอาจเพิ่มแรงกดดันต่อทรัพยากรในบางพื้นที่ หากไม่มีการวางแผนที่รอบคอบ
“รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ต้องเป็นการเติบโตที่ไม่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชน การลงทุนต้องมีมาตรฐาน ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการอุปโภคบริโภค ภาคเกษตร หรือระบบนิเวศของชุมชน” น.ส.รัชดากล่าว
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางของรัฐบาลคือการส่งเสริมการลงทุนคุณภาพ โดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน แผนบริหารจัดการน้ำ และมาตรการติดตามผลหลังเปิดดำเนินการ เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จริง
ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของนักลงทุนเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงประเทศที่เปิดรับการลงทุนจำนวนมาก แต่เป็นประเทศที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลที่ชัดเจน
น.ส.รัชดา กล่าวว่า ไทยมีจุดแข็งทั้งทำเล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บุคลากร และความต้องการใช้งานในประเทศ รัฐบาลจึงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามความพร้อม ควบคู่กับการดูแลสิทธิของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Centre ที่นักลงทุนเชื่อมั่น และประชาชนมั่นใจว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะดำเนินไปโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ