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นายกฯ ลั่นไม่ต้องใช้ KPI​ ปรับ ครม.​มีแต่ “อนุทิน PI” หากทำความเสียหายพร้อมปรับทันที ป้อง “ไชยชนก​” ไม่สนกระแส สนแต่ความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ ลั่นไม่ต้องวัด KPI​ มีแต่ “อนุทิน PI” ยันยังไม่คิดปรับ ครม.​ เหตุยังทำงานกันได้ด้วยดี​ ชี้หากทำความเสียหายให้บ้านเมืองพร้อมปรับทันที​ พร้องกางปีกป้อง “ไชยชนก​” บอกคุยกันทุกเรื่อง​ หลัง “ดีอี” เจอกระแสตีหนักปม​ TH -AI​ Passport บอกไม่สนกระแส สนแต่ความจริง

เมื่อเวลา 08.15 น.วันที่ 19 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ ​นายก​รัฐมนตรี​และ ​รมว.มหาดไทย​ กล่าวถึงกรณีการเตรียมประเมิน​ KPI​ รัฐมนตรี​ในการทำงาน​ 1 ปี​ โดยนายกฯ กล่าวทันทีว่า เดามาจากในเครื่องแล้วว่าจะต้องถามคำถามนี้ ก่อนนายกฯกล่าวอีกว่า​ “รัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศ ฉะนั้นจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานการทำงานของเขาอยู่แล้ว ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ผมดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าว ทุกคนต้องทำงานทุ่มเททุกอย่างให้กับรัฐบาล ประเทศและประชาชน ตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI​ เพราะมีแต่ API หรือ อนุทิน PI 

เมื่อถามว่า มีกระทรวงใดที่จะต้องเจาะจงหรือไม่ โดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน นายอนุทิน​ กล่าว​ว่า​ ตนดูภาพรวมและเจาะเป็นรายบุคคล​ ซึ่งเป็นปกติในการทำงานให้กับประเทศ ที่จะต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลา คนเก่งจะไม่ตื่นตัว หรือติดลมบนแล้วก็ต้องปรับปรุง

เมื่อถามว่าที่วางเกณฑ์การประเมินผลไว้ 1 ปีจะมีระยะเวลาเร็วกว่านั้นหรือไม่ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ไม่ได้วางอะไรและไม่มีกำหนดเวลา เพราะหากทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองเมื่อไหร่ ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขในทันที

เมื่อถามย้ำว่าได้มีการวางไว้หรือไม่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) เมื่อใด​ นายอนุทินกล่าวว่า​ ยัง​ ตอนนี้ยังไม่คิด​ ซึ่งรัฐมนตรีทุกท่านยังทำงานกันได้ด้วยดีอยู่ ยังทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ ก็มีการเชิญมาให้เร่งแจ้งผลงานที่ได้ทำ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

เมื่อถามว่าอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีหรือไม่​ เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสเชิงลบกับกระทรวง​ นายอนุทิน ​กล่าว​ว่า​ นายไชย​ชนก​ ชิด​ชอบ​ เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย​ คุยกันเป็นประจำ​ คุยกันทุกวัน​ ปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า แต่ตอนนี้กระทรวงดีอี เจอกระแสหนักกับโครงการ​ TH​- ​AI​ ​Passport​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ตนไม่เคยสนใจกระแส​ แต่สนใจแต่ความจริง​และสิ่งที่เป็นประโยชน์​ และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และศักยภาพของประชาชนทั่วไป​ นักศึกษา ที่จะยกระดับเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูง

เมื่อถามว่า​จะมีการวัด KPI ในส่วนของรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี​ กล่าวว่า​ จะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไร แต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้น ก็ต้องแจ้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล เพราะมีกฎกติกามารยาทอยู่ หากมีความเสียหายก็ต้องแจ้ง​ แต่การตัดสินใจอยู่ที่ตน