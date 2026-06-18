เครือข่ายข้ามเพศ ยื่นกมธ.ขอสิทธิเข้าถึงฮอร์โมนในประกันสุขภาพฯ ชี้เป็นบริการสุขภาพจำเป็นไม่ใช่สิทธิพิเศษ

เครือข่ายคนข้ามเพศยื่นหนังสือถึง กมธ.สธ. เสนอผลักดันสิทธิการเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ชี้เป็นบริการสุขภาพจำเป็น ไม่ใช่สิทธิพิเศษ “เอกภพ” ย้ำทุกคนต้องเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าเทียม หนุนศึกษาผลกระทบเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นธรรม
วันนี้ (18มิ.ย.) นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ รับยื่นหนังสือจากคุณอาทิตยา อาษา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศ และคณะ เพื่อเสนอแนะต่อคณะ กมธ.การสาธารณสุข เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ยื่นหนังสือระบุว่า การเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพไม่ใช่สิทธิพิเศษหรือความฟุ่มเฟือย แต่เป็นบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนข้ามเพศ ซึ่งรัฐควรจัดให้มีอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเห็นว่าการพิจารณาบรรจุบริการดังกล่าวในระบบหลักประกันสุขภาพไม่ควรจำกัดอยู่เพียงประเด็นงบประมาณหรือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่ต้องคำนึงถึงสิทธิในสุขภาพ ความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มที่ถูกมองข้ามมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกนโยบายสุขภาวะคนข้ามเพศ ได้เสนอข้อเสนอแนะ 6 ประการต่อคณะ กมธ.การสาธารณสุข อาทิ การพิจารณาประเด็นฮอร์โมนบนฐานสิทธิทางสุขภาพและหลักวิชาการ หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำให้คนข้ามเพศถูกมองว่าเป็นภาระของระบบสุขภาพ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฮอร์โมนที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เข้าถึงได้ และไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านนายเอกภพ กล่าวว่า หลักการสำคัญคือประชาชนทุกคนควรเข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบใด โดยเฉพาะการให้คำปรึกษา การตรวจร่างกาย และการประเมินสุขภาพก่อนการใช้ฮอร์โมน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้ฮอร์โมนด้วยตนเองจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพในระยะยาว
นายเอกภพกล่าวต่อว่า การพิจารณาบรรจุบริการดังกล่าวในชุดสิทธิประโยชน์ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างเหมาะสม ลดอคติ และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพที่เป็นมิตรต่อทุกคน
อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ ทั้งด้านประสิทธิผล ความปลอดภัย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันยังมีงานศึกษาในประเด็นดังกล่าวไม่มากนัก โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่ามีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศเพียง 3 ชิ้นเท่านั้น
“สิ่งที่ควรดำเนินการต่อไปคือการผลักดันให้เกิดการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ทั้งในกรณีการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยและการใช้ฮอร์โมนนอกระบบ เพื่อให้การกำหนดนโยบายในอนาคตตั้งอยู่บนหลักฐานทางวิชาการ ควบคู่กับหลักการสำคัญที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายเอกภพ กล่าว