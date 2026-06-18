เครือข่ายปลูกมะพร้าว ร้องกมธ.ติดตามคืบหน้าตั้ง “ล้งกลาง” สอบการปลอมปน นอมินี และมาตรการคุ้มครอง

เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 4 จว. ร้อง กมธ.เกษตรฯ ติดตามความคืบหน้าตั้ง “ล้งกลาง” แก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ พร้อมตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าว ทุนต่างชาตินอมินี และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ขณะที่ กมธ.รับปากเร่งบรรจุวาระเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจง
วันนี้ (18 มิ.ย.) นายนพพล เหลืองทองนารา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย และนายหนึ่ง ขัติยะนนท์ กมธ. รับหนังสือจากนายคัมภีร์ ทองเปลว ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการรายย่อยจาก 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม เพื่อขอให้ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการจัดตั้งล้งกลางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกไทยรายใหม่ การตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าว การคุ้มครองผู้บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรระบุว่า ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการรายย่อยกำลังเผชิญปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำอย่างหนัก โดยราคาหน้าสวนลดลงเหลือต่ำกว่า 2 บาทต่อลูก ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตจริงราว 50% ขณะที่กำลังเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าว และข้อกังวลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในลักษณะผูกขาดของกลุ่มทุนข้ามชาติ
ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเสนอเร่งด่วนต่อ กมธ. อาทิ การติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งล้งกลางรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรโดยตรง การส่งเสริมผู้ส่งออกไทยรายใหม่เพื่อลดการผูกขาด การแก้ปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าว การตรวจสอบการใช้สารเคมีที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปน การตรวจสอบการใช้นอมินีและการถือครองที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติ ตลอดจนการตั้งคณะทำงานพิเศษแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
นายอานุภาพ กล่าวว่า คณะ กมธ.ให้ความสำคัญกับมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มีเกษตรกรกว่า 200,000 ครัวเรือนเกี่ยวข้อง และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยเมื่อปีที่ผ่านมาเกษตรกรเคยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องราคามะพร้าวตกต่ำมาแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีแนวคิดจัดตั้งล้งกลางขึ้นมา
“วันนี้พี่น้องเกษตรกรจึงมาทวงถามความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด แม้ปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมจะเริ่มขยับขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่ลดลง แต่ปัญหาราคามะพร้าวแก่และมะพร้าวแกงในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ยังคงรุนแรง คณะ กมธ.จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เพราะเป็นปัญหาสะสมมานานและมีความซับซ้อน” นายอานุภาพ กล่าว
ด้านนายนพพล กล่าวว่า คณะ กมธ.มีความเห็นใจเกษตรกร เนื่องจากหลายปัญหาไม่ควรใช้เวลานานในการแก้ไข แต่เกษตรกรต้องเดินทางมายังรัฐสภาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทวงถามความคืบหน้า โดยคณะ กมธ.จะเร่งบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในเร็ว ๆ นี้ พร้อมเชิญตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อมูล
“คณะ กมธ.ต้องการเห็นเกษตรกรไทยทุกสาขาอาชีพมีความมั่นคง และจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม” นายนพพล กล่าว