ครม.เดินหน้าแก้น้ำท่วมระยอง สร้างคลองผันน้ำ “ทับมา–กะแมง” ปกป้องเมืองเศรษฐกิจ EEC

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติให้ก.เกษตรฯ โดยกรมชลฯดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา–คลองกะแมง ระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยอง ลดผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และการพัฒนาในเขต EEC
วันนี้ (18มิ.ย.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมา–คลองกะแมง อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2570–2574) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยอง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างลาดชัน เมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ขณะที่คลองทับมาซึ่งเป็นคลองสายหลักมีขีดความสามารถในการระบายน้ำจำกัด ประกอบกับในบางช่วงยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมสำคัญอยู่เป็นประจำ สร้างความเสียหายต่อประชาชนและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่
โครงการดังกล่าวจึงมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกะแมง การปรับปรุงคลองกะแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น ตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการขยายตัวของชุมชน เมือง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรองรับการเติบโตของพื้นที่ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยอง ลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน พื้นที่เกษตรกรรม ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ รองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาว