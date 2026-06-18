"สิริพงศ์" ชี้ไร้ไทม์ไลน์ชัดปรับครม.ภท. "อนุทิน" แค่กระตุ้นชี้วัด 1 ปีเฉื่อยถูกเปลี่ยน ชูเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัว

รมช.คมนาคม บอกขยับปรับ ครม. ภูมิใจไทย ไร้ไทม์ไลน์ชัด เผย "อนุทิน" แค่กระตุ้นยึดตัวชี้วัด 1 ปี ต้องมีผลงานประจักษ์ ใครเฉื่อยพร้อมปรับเปลี่ยนไปจุดที่เหมาะสม ลั่นเป็นเรื่องดีช่วยให้ทุกคนตื่นตัว ไม่ทำงานเป็นแค่รูทีน
วันนี้ (18มิ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับการทำงานรัฐมนตรีและกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยว่า ถือเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว ซึ่งให้โจทก์ตั้งแต่วันแรกทั้งคณะรัฐมนตรีและผู้ที่มีตำแหน่งในทุกๆคณะกรรมาธิการ จะต้องทำงานให้มีผลงานเชิงประจักษ์ สู่สายประชาชน ดังนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ออกมากระตุ้น หาก 1 ปีใครไม่มีผลงานก็อาจจะถูกพิจารณาในการปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ ที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีพูดช่วงนี้เป็นเพราะพรรคภูมิใจไทยโดนมรสุมเยอะหรือว่ารัฐมนตรีเงียบไม่มีผลงานจึงต้องใช้ไม้แข็ง นายสิริพงศ์กล่าวว่า ก็ไม่เชิงสิ่งหนึ่งคิดว่าในช่วงนี้มีประเด็นต่างๆนาๆเยอะด้วยและในช่วงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดก็ได้มีการดำเนินการในหลายส่วน ทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ ก็ขยันขันแข็งในการลงพื้นที่รับฟังและสะท้อนปัญหามาสู่ฝ่ายบริหาร
เมื่อถามว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีมากระตุ้นคิดว่าจะทำให้ในพรรคเกิดการตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นไหม เพราะหลายๆคนก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ กล่าวว่า คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ทำให้ทุกคนจะต้องแอคทีฟอย่างน้อยๆต้องรู้ว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการไม่ใช่ปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียว แต่ต้องมีการดำเนินการที่มีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งไทม์ไลน์ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีช่วงไหนหรือไม่นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้แจ้งว่าปรับเมื่อไหร่ นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเมินหนึ่งปี แต่จะปรับเมื่อไหร่ไม่ทราบ