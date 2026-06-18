“เจเศรษฐ์“ ลงติดตามสถานการณ์น้ำประปาบ้านฉาง กำชับป้องกันเกิดซ้ำ เยียวยาปชช.ให้เหมาะสม

มท.3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประปาบ้านฉาง จ.ระยอง กำชับป้องกันปัญหาเกิดซ้ำเร่งด่วน เน้นย้ำเยียวยาประชาชน ให้เหมาะสม
วันนี้ (18มิ.ย.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ ต.บ้านฉางและ ต.พลา โดยได้รับฟังรายงานสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กปภ. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการระบายตะกอนในระบบท่อจ่ายน้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยปัจจุบันคุณภาพน้ำในระบบจ่ายน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
ทั้งนี้ มท.3 ได้กำชับให้ กปภ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ หากประชาชนมีความกังวลเรื่องคุณภาพน้ำ สามารถแจ้ง กปภ. ให้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อความสบายใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ด้านการดำเนินงานของ กปภ. ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อประปา โดยเฉพาะการตัดประสานท่อ การซ่อมแซม หรือการรื้อย้ายแนวท่อ ให้วางแผนดำเนินงานอย่างรัดกุมและประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาในอนาคต พร้อมทั้งให้มีมาตรการเยียวยาประชาชนที่เหมาะสม และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) กปภ. นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 1 นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านฉาง พร้อมทั้งผู้บริหาร กปภ. ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดระยองและอำเภอบ้านฉาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต5 และประชาชน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569