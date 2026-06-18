“เอกนิติ” เชื่อสหรัฐ-อิหร่านยุติสงคราม ส่งผลดีลงทุนศก. ช่วยหนุนราคาน้ำมันลดแต่อาจไม่เท่าเหมือนเดิม

รมว.คลัง เชื่อ สหรัฐ-อิหร่าน ลงนามยุติสงคราม ส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจ พร้อมช่วยหนุนราคาน้ำมันลดลง แต่แย้มอาจไม่เท่าเหมือนเดิม
วันนี้ (18มิ.ย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึง กรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ผู้นำอิหร่าน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อยุติสงคราม ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร ว่า รัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนตลอดเวลา จึงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่เชื่อว่า เมื่อสงครามยุติลง ภาพบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น
นายเอกนิติ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลาง ในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปเยอะ แต่คิดว่า ในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น แต่ผลกระทบเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม นายเอกนิติ ระบุว่า สำหรับผลกระทบราคาน้ำมัน ก็อาจปรับลงในระยะสั้น แต่อาจไม่ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิม เพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะ กว่าจะฟื้นมาได้คงใช้เวลา 2-3 ปี เพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจต้องจับตาอย่างใกล้ชิด