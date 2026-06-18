2 รมช.มท.นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายส่วนราชการภูเก็ต มุ่งบูรณาการทวงคืนผืนแผ่นดินไทย ขจัดนอมินีฮุบที่ดิน

"พลพีร์ - วรศิษฎ์" นั่งหัวโต๊ะ ประชุมมอบนโยบายส่วนราชการภูเก็ต สั่งรีเซ็ตปัญหา มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งคืนผืนแผ่นดินไทย ขจัดปัญหานอมินีต่างชาติครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย พร้อมดึงสถานบริการนอกระบบขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
วันนี้ (18 มิถุนายน 2569) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบแนวทางการทำงานให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้จังหวัดภูเก็ตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญจะต้องไม่ให้ต่างชาติหรือนอมินีของต่างชาติมาถือครองสิทธิพิเศษบนความลำบากของคนไทย และมาเบียดบังการทำงานของข้าราชการ ถึงแม้ว่ายังคงมีผู้ประกอบการที่ดำเนินสถานบริการละเมิดกฎหมาย จะต้องหาจุดกึ่งกลางให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในระบบภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้ และประชาชนยังคงมีงานทำ โดยหน้าที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย คือการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องเข้ามาลงทะเบียนกับทางภาครัฐให้เร็วที่สุด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า นายนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า สิ่งที่อยากให้ทำทันทีคือ "การคืนผืนแผ่นดินไทยให้คนไทย" จากการถูกบุกรุกที่ดินและครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย ฉะนั้นจึงต้องให้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้อง เด็ดขาด ใครทำผิดก็ต้องรับผิด แต่ถ้าใครไม่ผิดก็ต้องชี้แจงตอบคำถามทุกอย่างให้เต็มที่ ซึ่งการดำเนินงานต่อจากนี้ จะไม่ใช่การรื้อปัญหา แต่จะเป็น "การรีเซ็ทให้ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขแบบไม่ตกหล่น" ต้องทำให้ภาพจำของภูเก็ตดีขึ้น ทำให้น่าอยู่ น่ามา น่าเที่ยว ทำให้ภูเก็ตสดใสกว่าเดิม ขอให้ทุกคนศรัทธาในกระทรวงมหาดไทย มั่นใจต่อการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำปัญหาของภูเก็ตคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ส่วนทางด้านนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สิ่งที่ต้องโฟกัสคือหลังจากนี้ต้องการให้ภูเก็ตเป็นแบบไหน สิ่งที่ต้องทำคือการนำนโยบายของท่านนายก มาทำให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องโรงแรม ที่ดิน ซึ่งกำลังพยายามลดปัญหาของการบุกรุกฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะเรามีคนภูเก็ต และเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวประกัน เราต้องหาวิธีจัดการกับเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง เราต้องทำให้คนที่อยู่นอกระบบ เข้ามาสู่ในระบบ วันนี้ภาคเอกชนพร้อม ภาครัฐพร้อม และนโยบายพร้อม จะต้องเดินไปด้วยกัน เดินไปจัดการกับคนที่ขัดขวางกระบวนการที่ถูกต้อง ใครอยู่นอกเหนือกฏหมาย ต้องเร่งปราบปรามให้หมด ไม่มีการปกป้องใดๆ ทั้งสิ้น หากพี่น้องข้าราชการที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติถูกโดนรังแก สามารถรายงานแจ้งยังตนเอง ขอยืนยันว่ารัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารทุกคนพร้อมเป็นเสาหลักปกป้องให้คนทำถูก เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาภูเก็ตได้เติบโตอย่างมั่นใจไร้ปัญหาที่จะเข้ามากระทบคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน