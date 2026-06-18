“อรทัย” จี้ มท.ฟื้นศรัทธาข้าราชการ เข้มปราบอิทธิพลภูเก็ต ชี้เปลี่ยนผู้ว่าฯ ถี่พัฒนาไม่ต่อเนื่อง แนะเลือกตั้งโดยตรงเพิ่มความคล่องตัว

“อรทัย” จี้ มท.เข้มปราบอิทธิพลในภูเก็ต ฟื้นศรัทธาระบบราชการ ชี้เปลี่ยนผู้ว่าฯ 3 คนในรอบปี กระทบความต่อเนื่องพัฒนาเมือง เสนอแนวคิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภูเก็ต เพิ่มความคล่องตัวบริหารจังหวัด
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 18 มิ.ย.จากกรณีที่ น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ สส.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในฝ่ายบริหารจังหวัดภูเก็ต และการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการ แต่ได้รับแจ้งเลื่อนการตอบกระทู้เนื่องจากนายอนุทินติดภารกิจนั้น
น.ส.อรทัย ได้ใช้โอกาสหารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ฝากประเด็นสำคัญไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในฝ่ายบริหารจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการลบล้างภาพลักษณ์ด้านลบที่เกี่ยวข้องกับข้อครหาว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการในพื้นที่
น.ส.อรทัย กล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประชาชนชาวภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งความน่าเชื่อถือของระบบราชการและการบริหารจังหวัดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศ
“ดิฉันอยากฝากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อลบล้างภาพลักษณ์เรื่องผู้บริหารมีอิทธิพล และสร้างความมั่นใจในการบริหารของกระทรวงมหาดไทยกลับมาให้กับชาวภูเก็ต” น.ส.อรทัย กล่าว
พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวคิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาเมือง โดยไม่ยึดโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือการแบ่งฝ่ายแบ่งสี
น.ส.อรทัย ระบุว่า ในช่วงปี 2568-2569 จังหวัดภูเก็ตมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วถึง 3 คน และกำลังจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งอีกในเร็ว ๆ นี้ โดยผู้ว่าฯ ที่ผ่านมา บางรายมีอายุราชการเหลือเพียง 2 เดือนก่อนเกษียณ ขณะที่บางรายดำรงตำแหน่งเพียง 7 เดือน ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาจังหวัดขาดความต่อเนื่อง
“ภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ แต่มีการเปลี่ยนถ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยครั้งมาก ดิฉันอยากเห็นมาตรการเชื่อมโยงการทำงานของกระทรวงมหาดไทยกลับมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ชาวภูเก็ตมีความมั่นใจมากขึ้น” น.ส.อรทัย กล่าว
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องอิทธิพลของผู้บริหารระดับจังหวัดอย่างจริงจัง หากพบว่ามีมูลก็ต้องมีมาตรการดำเนินการอย่างชัดเจนและโปร่งใส
“วันนี้นอกจากเราจะต้องจัดการกับอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียต่างชาติแล้ว สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคืออิทธิพลของผู้บริหารระดับจังหวัด หากเป็นเรื่องจริงก็ต้องมีการจัดการอย่างชัดเจน” น.ส.อรทัย กล่าว
ทั้งนี้ สส.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม ย้ำว่า ข้อเสนอทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ และสร้างกลไกการบริหารจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของชาวภูเก็ตได้อย่างแท้จริง