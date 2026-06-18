“คริส” ยื่นสอบจริยธรรม “ชนนพัฒฐ์” ไม่ไปพบดีเอสไอรับทราบข้อหาเอี่ยวเว็บพนัน จับตา 11 ก.ค.จบสมัยประชุม หนีไม่หนี

ประธานพรรคเศรษฐกิจ ยื่นสอบจริยธรรม “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ปมไม่เข้าพบดีเอสไอรับทราบข้อหาคดีพนันออนไลน์-ฟอกเงิน แม้สภาโหวตให้เอกสิทธิ์คุ้มครอง แต่เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่ตัวบุคคล จับตา 11 ก.ค.จบสมัยประชุม พิสูจน์จะหนีหรือไม่หนี
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ แถลงว่าเราได้ยื่นตรวจสอบจริยธรรมของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ต่อประประธานกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพราะสิ่งที่พวกเราเห็นหลังจากวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ประมาณเกือบ 1 เดือนแล้ว ซึ่งในวันนั้นมีหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ยื่นเรื่องขอตัวนายชนนพัฒฐ์ไปให้ดีเอสไอ เพื่อสอบสวนเรื่องคดีฟอกเงิน คดีพนันออนไลน์ โดยวันนั้นสภา ยืนยันหลักการในการปกป้องสิทธิในความอิสระของ สส. ที่จะพูดโดยไม่เกรงกลัวอำนาจบริหาร และในวันนั้นมี สส.หลายคนอภิปราย ซึ่งตนได้เรียกร้องให้นายชนนพัฒฐ์ ว่า ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสุจริต ถ้าท่านเชื่อว่านี่คือการกลั่นแกล้ง หรือท่านเชื่อว่าท่านไม่ได้ทำ เราเรียกร้องให้นายชนนพัฒฐ์ ไปติดต่อกับดีเอสไอโดยตรง โดยไม่ต้องให้มาเป็นภาระของสภาฯ ในการปกป้องท่าน
นายคริส กล่าวต่อว่า วันนี้ประชาชนหลายคนเข้าใจผิดว่าสภาปกป้องโจร แต่สิ่งที่พวกนำเสนอคือเราไม่ได้ปกป้องเขา เราปกป้องความอิสระของ สส. และหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ สิ่งที่นายชนนพัฒฐ์ไม่ได้ทำตามที่ สส.หลายคนอภิปราย คือ ท่านไม่ได้ไปแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อดีเอสไอ เมื่อท่านไม่เดินทางไปพูดคุยกับดีเอสไอ และไม่เชื่อมั่นกับความบริสุทธิ์ของตัวเอง และใช้โล่ของสภาในการปกป้อง วันนี้พวกเราจึงยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการจริยธรรมของสภา
“ในเมื่อท่านทำตนแบบนี้ ไม่สง่างาม ในสายตาของพวกเรา ถือว่า ขาดจริยธรรมทางการเมือง เอาเกียรติยศของ สส.ทั้งสภา มาแลกกับการไปปกป้องท่านเพียงคนเดียว ฉะนั้น ท่านควรถูกสอบสวนในเรื่องนี้ หากคณะกรรมการจริยธรรมสอบสวนแล้วท่านมีความผิดจริง ท่านต้องหลุดจากการเป็น สส. จึงอยากให้ประชาชนจับตาว่าคณะกรรมการจริยธรรม จะมีคำตัดสินแบบไหน” นายคริส กล่าว
นายคริส กล่าวว่า สุดท้ายแล้วสมัยประชุมนี้จะจบวันที่ 11 ก.ค. ซึ่งวันนั้น นายชนนพัฒฐ์ จะไม่สามารถใช้เอกสิทธิ์นี้ได้อีกต่อไป ตนขอให้ดีเอสไอมารอ หลังจากสภาปิดวันที่ 11 ก.ค. เอกสิทธิ์ของนายชนนพัฒฐ์ จะไม่มีอีกต่อไป ขอให้หน่วยงานราชการมารอเชิญตัวท่านที่หน้ารัฐสภา และวันนี้เราจะไม่ยอมให้ สส.ท่านใด ที่ไม่คำนึงถึงเกียรติยศของที่ไม่คำนึงถึงเกียรติยศของสส.ท่านอื่น นำเรื่องเหล่านี้มาเป็นเกราะปกป้องตัวเอง และขอให้ประชาชนจับตาการกระทำของนายชนนพัฒฐ์ต่อไป
“วันที่ 11 ก.ค.นี้ จะเป็นวันสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า ท่านจะหนีหรือไม่หนี แต่ในขณะนี้สภาต้องตัดสินใจแล้วจริยธรรมของนายชนนพัฒฐ์ ในฐานะ สส.นั้น ยังมีอยู่หรือไม่” นายคริส กล่าว
เมื่อถามถึงกรณีที่นายชนนพัฒฐ์ ระบุว่า เมื่อปิดสมัยประชุมสภา ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ นายคริส กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ก็ดี ขอให้เป็นแบบนั้น แต่วันนี้เราเห็นแล้วว่า เวลาของท่านที่ท่านรอ จนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว ตน และ สส.หลายท่านเริ่มสงสัยและเริ่มแคลงใจ ว่า สิ่งที่ท่านยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจริงหรือไม่จริง
เมื่อถามว่า อยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะในวันโหวตเรื่องดังกล่าว ทางพรรคเศรษฐกิจโหวตให้เอกสิทธิ์คุ้มครองนายชนนพัฒฐ์ นายคริส กล่าวว่า ในวันนั้นทาง สส.ฝ่ายรัฐบาลทุกคน ยืนยันตามมติของวิปว่าเราจะปกป้องเกียรติยศ ปกป้องความอิสระของรัฐสภา และปกป้องอิสระของ สส.ในการทำงาน แต่ขณะเดียวกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ไม่รู้ว่านายชนนพัฒฐ์รออะไรอยู่ ถึงแม้เราโหวตไม่ส่งตัวก็จริง แต่หากท่านเชื่อในความบริสุทธิ์ ในวันนี้ตนคิดว่าท่านมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอแล้วและเดินไปคุยกับดีเอสไอได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันที่ 11 ก.ค. แต่หากยืนยันว่ารอ ก็ขอให้ดีเอสไอมารอที่หน้าประตูสภา