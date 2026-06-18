รายย่อยร้อง “กรณ์” ชง กมธ.การเงินฯ สอบดีลซื้อคลังน้ำมัน 9 พันล้านของ BCPG เผยพิรุธหลายจุด จับตา DSI รับเป็นคดีพิเศษสัปดาห์นี้

เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อง “กรณ์” ส่งเรื่อง กมธ.การเงินฯ สอบดีลซื้อคลังน้ำมัน 9 พันล้านของ BCPG ปมมูลค่าทรัพย์สินหด 2.45 พันล้าน พร้อมจี้ตรวจทุนข้ามชาติในตลาดหุ้น ด้าน “กรณ์” ชี้พบพิรุธหลายจุด จับตา DSI รับเป็นคดีพิเศษสัปดาห์นี้
วันนี้( 18 มิ.ย.) นายดิษเดช หิรัญจิรคุณ ผู้ประสานงานผู้ถือหุ้นรายย่อย BCP และผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยในตลาดทุนไทย ยื่นหนังสือต่อนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกมธ. เพื่อตรวจสอบการเข้าซื้อคลังน้ำมันมูลค่า 9,000 ล้านบาทของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG และตรวจสอบกรณีทุนข้ามชาติหรือ “ทุนเทา” ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยระบุว่า เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้น BCP มีความกังวลต่อการดำเนินการซื้อคลังน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีของ BCPG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BCP ว่าอาจเป็นการซื้อทรัพย์สินในราคาสูงเกินจริง และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ร้องระบุว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า คลังน้ำมันดังกล่าวเคยมีการเสนอขายให้ BCP เมื่อปี 2553 ในราคาประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ไม่ได้มีการซื้อขายเนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568 BCPG กลับดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในมูลค่า 9,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หลังการซื้อขายแล้วเสร็จเพียงประมาณ 3 เดือน ปรากฏว่ามูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวเหลือประมาณ 6,550 ล้านบาท ลดลงจากราคาซื้อขายถึง 2,450 ล้านบาท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่าการซื้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่
เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเสนอเรื่อง การพิจารณาอนุมัติราคา การทำสัญญา การชำระเงิน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังขอให้ตรวจสอบว่ามีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้สูงเกินจริงหรือไม่ มีบุคคลใดได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างราคา รวมถึงตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายธุรกรรมอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือมีลักษณะเป็นการไซฟ่อน หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินของผู้ถือหุ้นออกจากบริษัทหรือไม่
และขอให้คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบกรณีทุนข้ามชาติทุกกลุ่มที่เข้ามาลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าซื้อหุ้น BCP ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ชักนำหรือเชื่อมโยงกลุ่มทุนดังกล่าวกับผู้บริหารของ BCP หรือไม่
เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยระบุว่า หากผลการตรวจสอบพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือมีผู้เกี่ยวข้องกระทำผิด ขอให้ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย และรักษาความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
ด้านนายกรกล่าวว่า เรื่องนี้มีการกล่าวหามาแล้วหลายครั้งในรัฐสภาเพราะมีข้อพิรุธและตัวละครที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่ทำให้สังคมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้นอกเหนือจากราคาที่สูงเกินจริงเป็นพฤติกรรมการซื้อขายในตลาดทุนที่นอกจากทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของตลาดหุ้นด้วย และเกิดขึ้นกับบริษัทที่มีมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศคือบริษัทบางจากตนไม่อยากให้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยตนจะนำผู้ร้องเรียนไปพบกับนายจุติไกรฤกษ์ส.ส. พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่ออีกครั้งเพราะวันนี้มีตัวแทนจากกอตอปอปอชอและปอปอเข้าร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการนำเสนอเรื่องนี้โดยเร็วและมอบหมายให้ผู้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที
มีการร้องไปยัง DS ไอแล้วคาดว่าภายในเร็ววันนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีมติว่าจะรับเรื่องเป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งในมุมมองของพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะบริษัทนี้มีประเด็นมากมายที่มีพิรุธโดยบางจากเองได้ออกมาแถลงหลายครั้งในระยะหลังว่าเป็นบริษัทที่ต้องการต่อสู้กับทุนเทาและตอนนี้ก็มีทุนเทาถือหุ้นเขาอยู่ ความจริงเขาควรจะให้คำตอบด้วยว่าทุนเทาที่เข้ามาถือหุ้นมันนำพาไปสู่การทำซื้อขายรายการนี้หรือไม่อย่างไรมีการอธิบายอย่างไรก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องทุนเทายกตัวอย่างการเข้ามาซื้อบริษัทเอเชียลิงค์ เทอร์มินอล มติบอร์ดของ บีพีซีจี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทนี้มีการจดทะเบียนหนึ่งเดือนหลังจากนั้น 16 ธันวาคม 2565 สะท้อนให้เห็นว่ามีความไม่ปกติและที่บอร์ดมีมติเข้าไปซื้อ