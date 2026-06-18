“ศุภชัย” เดินออกนอกห้อง กมธ.สอบปม TH-AI โวย “ไอซ์-โรม” เล่นแบบเด็กๆ ใช้กรรมาธิการเป็นเครื่องมือ ขอนั่งดูเล่นๆ ไม่ร่วมสังฆกรรม

“ศุภชัย” Walk out ห้องประชุมสอบ TH-AI Passport ลั่น “ไอซ์-โรม” อย่าใช้วิธีการเล่นแบบเด็กๆ เอาสองหัวชนกัน ขออย่ามาใช้ กมธ.เป็นเครื่องมือ เหน็บประธาน กมธ.ไม่ใช่ประธานบริษัท ซัด “โรม” ไม่มีอำนาจสอบ ขอไม่ร่วมสังฆกรรม แต่จะนั่งดูเล่นๆ จิบน้ำชา
เวลา 10.15 น. วันที่ 18 มิ.ย. 69 ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินออกจากห้องประชุมกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร หลังเปิด-ปิดไมค์ประท้วง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.ติดตามงบฯ และ นายรังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ. การกฎหมายฯ
โดย นายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาจากห้องประชุม ว่า ตนเข้าใจประธานทั้งสองคนของพรรคประชาชนที่ต้องการบดขยี้เรื่องโครงการ TH-AI Passport ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่มีปัญหา แต่วันนี้ที่ตนได้แสดงจุดยืนคือ กมธ.กฎหมายฯ ไม่มีอำนาจและหน้าที่ใดๆ ในการพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งถ้าหากเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของ กมธ.ติดตามงบฯ หรือ กมธ.การศึกษาฯ ก็ว่าไป แต่การให้ กมธ.กฎหมายฯ มาพิจารณาร่วม ตนคิดว่า ประธาน กมธ.กฎหมายฯ อาจจะได้รับเรื่องที่ยังคลุมเครืออยู่ ซึ่งยังไม่มีมติเห็นด้วยออกมา เป็นการดำเนินการเพียงลำพัง
นอกจากนี้ การประชุมร่วมกันในลักษณะนี้ต้องมีขั้นตอนตามกฎหมาย ตามข้อบังคับ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และยังมีขั้นตอนมากมาย และตนมองว่าทุกอย่างยังดูคลุมเครือ
”การคลุมเครือแบบนี้ ตนต้องการให้ กมธ.กฎหมายฯ ซึ่งเป็น กมธ.อันดับหนึ่ง ของสภาผู้แทนราษฎร อย่าทำเป็นเล่น โดยผมได้พูดว่า I deal process หลักยุติธรรม ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ผมไม่ว่านายรังสิมันต์ หรือ น.ส.รัชนก หรอก แต่ถ้าหากอยากจะมาเล่นเรื่องนี้ ผมก็ไม่ว่า แต่วิธีการเล่นเอาแบบเด็กๆ เอาหัวสองหัวมาชนกัน ไอ้เนี่ย เด็ก และอย่ามาใช้ กมธ.เป็นเครื่องมือ การเป็นประธาน กมธ. ไม่ใช่เจ้าของประธานบริษัท มันมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้ามาร่วม มันต้องเป็นมติร่วมกัน ผมจึงได้แสดงจุดยืนถ้าผิดข้อบังคับ ก็อาจจะผิดจริยธรรม หากผิดจริยธรรมก็ถูกพ้นการเป็น สส. ผมขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย และไม่เห็นด้วยที่จะให้ กมธ.กฎหมายฯ ประชุมเรื่องนี้ แต่ผมจะเข้าไปฟังเล่นๆ จิบน้ำชา จิบกาแฟ ก็ไม่เป็นไร” นายศุภชัย กล่าว
นายศุภชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไปนั่งดูประธาน 2 ประธาน กมธ. ดำเนินการประชุมแบบข้ามหัว ซึ่งมั่วกันแบบนี้ ประเทศไทยจึงติดกับเล่นๆ อยู่แบบนี้
เมื่อถามว่า จะมีการหารือกับประธานรัฐสภาเรื่องนี้หรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ตามหลักการประชุมจะต้องมีการหารือก่อน แต่นี่เป็นการใช้วิธีซิกแซก เอาเรื่องเข้าไปที่ กมธ.นี้และผูกโยงเรื่องไปยัง กมธ.ติดตามงบฯ และ กมธ.กฎหมายฯ
นายศุภชัย กล่าวว่า บางทีความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชน ก็ไปดูคนที่อยู่ในคุก แต่วันนี้เรื่อง Ai ก็กลายเป็นสิทธิมนุษยชนขึ้นมา แล้วเอาเข้าเป็นวาระการประชุม แบบนี้เรียกว่าตะแบง แต่ตนจะไม่ส่งเรื่องนี้ไปยังประธานรัฐสภาเพียงแค่อยากให้ยึดหลักกฎหมาย
นอกจากนี้ นายศุภชัย ได้กล่าวถึง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน บอกว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่ตอนนี้ตนไม่รู้ว่าใครใช้อยู่ และไม่รู้ว่าใครใช้เป็นเครื่องมือ