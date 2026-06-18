กกต.เปิดศูนย์ฯ สืบสวนไต่สวน รับมือเลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา 20-28 มิ.ย.

กกต.เปิดศูนย์ฯ สืบสวนและไต่สวน รับเลือกตั้ง กทม.- เมืองพัทยา 20-28 มิ.ย. 69 ยันจริงจังปราบโกง ไม่ละเว้น
วันนี้ (18 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง โดยเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. เพื่อรับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ ข้อร้องเรียน และเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ต่อผู้กระทำผิดอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ กกต.ได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พนักงานสืบสวนและไต่สวน และหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติการเชิงรุก ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2569 เฝ้าระวัง ติดตาม และสืบสวนพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที และย้ำว่า การซื้อเสียง การให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเด็ดขาด ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษทางอาญา โทษทางการเมือง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยประชาชนที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสต่อ กกต. ได้ทันที เนื่องจากทุกข้อมูลหรือเบาะแส มีความสำคัญต่อการปกป้องความสุจริต เที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และยืนยันว่า ไม่มีการละเว้นต่อการทุจริตเลือกตั้ง ทุกเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ และทุกการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-141-8860, 02-141 -8579 และ 02-141- 8858 ระหว่างวันที่ 20-28 มิ.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.
กกต. เปิดศูนย์ฯ สืบสวนและไต่สวน รับเลือกตั้ง กทม.- เมืองพัทยา 20-28 มิ.ย. 69 ยันจริงจังปราบโกง ไม่ละเว้น