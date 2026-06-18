"ลิซ่า" ยัน ปชน.ไม่ป้องคนผิด ขอความเป็นธรรมให้ "ภาวุธ" หลังลือเอี่ยวคดีฟอร์เรกซ์ รอ DSI เปิดชื่อพร้อมชี้แจง

“ภคมน” ยัน ปชน.ไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน แต่ขอความเป็นธรรมให้ “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” ที่มีกระแสข่าวปรากฏรายชื่อเอี่ยวคดีฟอร์เรกซ์ ย้ำรอให้ DSI เปิดชื่อก่อนว่ามีใคร หากพบเกี่ยวข้องพร้อมชี้แจง รับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น พรรคได้รับผลกระทบทางการเมือง รวมถึงสนามเลือกตั้ง กทม. ไม่ทราบลือพรรคล้อบบี้ให้ DSI เลื่อนการเปิดรายชื่อนักการเมืองออกไป
วันที่ 18 มิ.ย.น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จะปรากฏรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคดี Forex ว่า ขณะนี้หากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยังไม่แถลงอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการโยนหินถามทาง และเดารายชื่อว่าเป็นบุคคลใด มองว่าอาจไม่ไม่เป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา โดยพรรคประชาชนรอให้มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการจากดีเอสไอ หากพบว่ามี สส.พรรคประชาชนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าเป็นการเกี่ยวข้องในความผิดระดับใด ยืนยันมีคำชี้แจงแน่นอน และว่าไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นใครต้องชี้แจงให้กับสาธารณะถึงรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องอย่างไร และพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องคนผิด
“วันนี้ขอความเป็นธรรมกับพวกเราซักนิดนึง ให้ดีเอสไอเปิดรายชื่อมาก่อน ต่อให้ตรงหรือตรง 100% ก็ตาม อย่างไรก็ตามจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการ เรียนด้วยความสัตย์จริง ต่อให้เป็นโฆษกพรรค แต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นใคร และไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดแต่ละบุคคลนั้น ว่าที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง ยืนยันเมื่อมีการเปิดชื่อจากดีเอสไอ หากมีบุคคล สส. ของพรรคประชาชน ที่เกี่ยวข้องจะมีการแถลงการณ์ถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นแน่นอน ยืนยันถ้าสิ่งนั้นเป็นความผิดที่รับไม่ได้ มีคดีออกมาชัดเจนพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องคนผิด” น.ส.ภคมน กล่าว
น.ส.ภคมน กล่าวว่า ข่าวที่เกิดขึ้นเห็นจากหน้าข่าว ยังไม่มีการพูดคุยกับนายภาวุธ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันตามข่าวว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง และขอให้ดีเอสไอเปิดรายชื่อก่อน ถ้าจะเปิดวันนี้หรือวันไหนขอให้มีชื่ออย่างชัดเจน และพรรคประชาชนจะแถลงรายละเอียดหากพบว่ามีบุคคลในพรรคเกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่ามีข้อมูลว่าพรรคประชาชนพยายามจะล็อบบี้ดีเอสไอ ให้เลื่อนการเปิดเผยชื่อออกไป น.ส.ภคมน กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ขอเรียนด้วยความสัตย์จริง เห็นเพียงข่าวว่าดีเอสไอจะมีการแถลง และในข่าวไม่ได้ระบุว่าจะแถลงวันไหน แต่ก็ทราบว่าจะแถลงในวันที่ 19 มิ.ย. นี้ ขอรอดูในวันพรุ่งนี้อีกวันเดียว หากเปิดมาแล้วพบว่าคนในพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีการชี้แจงต่อประชาชนอย่างแน่นอน ขอความเป็นธรรมกับบุคคลที่มีรายชื่อถูกกล่าวหา ต้องรอดูข้อเท็จจริงจากการแถลงของดีเอสไอ
“เพราะวันนี้ถ้าเดากันไปก็เดาไปได้ๆ ตัวอักษรภาษาไทยมีเยอะแยะมากมาย ดังนั้น คิดว่าใจเย็นกันซักนิด ยืนยันพรรคประชาชนน้อมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบกับสาธารณะ ไม่ว่าใครจะมีข้อกล่าวหาแบบไหนเราสามารถชี้แจงกับสาธารณะได้ หากข้อกล่าวหาไปสู่การดำเนินคดีหรือมีคดีของบุคคลนั้นในพรรคประชาชนไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน” น.ส.ภคมน กล่าว
เมื่อถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อพรรคประชาชนในสนามเลือกตั้ง กทม. หรือไม่ น.ส.ภคมน กล่าวว่า เรียนตรงๆ ไม่ว่ากิจกรรมใดมีผลทางการเมืองทั้งหมด แต่คงไม่ได้เรียกร้อง หรือบอกว่าเรื่องนี้คือเกมทางการเมือง ให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น โดยเรามีหน้าที่รับมือและแก้ไขและน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด