“ทนายอาร์ม” ร้อง กมธ.พัฒนาการเมือง สอบ อบจ.สงขลา กู้เงิน 2 พันล้าน ไร้เหตุจำเป็นเร่งด่วน ทำชาวบ้านเป็นหนี้

“ทนายอาร์ม” ร้อง กมธ.พัฒนาการเมือง สอบปมกู้เงิน 2 พันล้าน ของ อบจ.สงขลา ชี้ ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ทำชาวสงขลา เป็นหนี้ อ้างทำประชาคมแล้ว แต่ไม่เปิดข้อมูลความเห็น ด้าน “ภคมน” จี้นายกรัฐมนตรี สอบความผิดปกติให้โปร่งใส ไม่เกรงกลัวว่าใครพวกใคร
วันนี้ (18 มิ.ย.) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก นายพงศธร สุวรรณรักษา หรือทนายอาร์ม ตัวแทนเครือข่ายบ้านเกิดเมืองนอน จังหวัดสงขลา ถึงปัญหาการกู้เงิน 2 พันล้านบาทของ อบจ.สงขลา
นายพงศกร กล่าวว่า ปัญหาการกู้ยืมเงินของ อบจ.จังหวัดสงขลา มูลค่า 2 พันล้านบาท เป็นการกู้หนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำให้จังหวัดสงขลา มีปัญหาเรื่องการพัฒนาไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้อย่างน้อย 10 ปี การกู้ยืมเงินดังกล่าวผิดต่อระเบียบในการกู้ยืม ที่จะต้องเป็นกรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถใช้งบปัจจุบันได้แต่เรื่องของ อบจ.จังหวัดสงขลา มีการกู้ยืมเงินไปซ่อมถนนทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งกู้เงินก่อนที่จะมีโครงการซ่อมแซมถนน และยังมีเรื่องการทำประชาคม ที่ไม่เป็นความจริงและข้อมูลถูกบิดเบือน
นายพงศกร กล่าวว่า ตนยื่นเรื่องนี้ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนเดิม ได้รับการตอบกลับมาว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่ไม่นานมานี้คนเดิมถูกย้าย เป็นอธิบดีคนใหม่เข้ามา อนุมัติทันทีทำให้ชาวสงขลาเคลือบแคลงใจ ที่ต้องทนรับหนี้ 2 พันล้านอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม จึงอยากให้กรรมาธิการ ช่วยเหลือชาวสงขลายับยั้งเงินก้อนนี้ยับยั้งการกู้เงินของ อบจ.จังหวัดสงขลา มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท
ด้าน น.ส.ภคมน กล่าวว่า การที่จัดทำโครงการสาธารณะระดับนี้จะต้องจัดทำความคิดเห็นซึ่งในช่วงแรกเว็บไซต์ของ อบจ.สงขลา มียอดคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น 7,000 กว่าความเห็น ซึ่งดูแล้วเป็นความผิดปกติ และเมื่อเข้าไปขอข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ไม่ได้รับความร่วมมือ จึงต้องตรวจสอบกันว่าความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นของประชาชนจริงๆ หรือประชาชนรู้หรือไม่ว่าจะมีการเกิดสิ่งนี้ขึ้น ซึ่ง กมธ. จะติดตามเรื่องนี้ เพราะเป็นการใช้งบประมาณและประชาชนควรได้รู้ว่างบประมาณที่ อบจ. กู้มาจะได้รับประโยชน์อะไร รวมถึงยังต้องตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่
“ไม่ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของประเทศไทย ประชาชนตั้งคำถามสิ่งแรกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับใคร ดังนั้น รัฐบาลต้องแก้ข้อครหานี้ให้ได้ ให้เห็นถึงความผิดปกติทุกอย่างของประเทศว่าไม่มีเบื้องหลัง นายกรัฐมนตรี บอกเองว่า รัฐบาลนี้ไม่มีนอก ไม่มีนัย แต่ไม่แน่ใจว่ามีใบสั่งหรือไม่ ฉะนั้น ต้องทำให้โปร่งใสทั้งหมดตรวจสอบให้โปร่งใสทั้งหมด เราอยากเห็นการใช้อำนาจของรัฐบาลของผู้มีอำนาจ ในประเทศนี้ที่จะตัดสินเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เกรงกลัวว่าใครพวกใคร” น.ส.ภคมน กล่าว