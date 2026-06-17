มาแล้ว! "โครงการเช่าคอมพ์ฯทะเบียบราษฎร์" 4.1 พันล้าน "อธิบดีพวง" เซ็นประมูลผูกพัน 6 ปี รองรับเก็บอัตลักษณ์ "10 นิ้ว" ป.ป.ช.-ป.ป.ท.เฝ้าระวังทุจริตใกล้ชิด

มาแล้ว! "โครงการเช่าคอมพ์ฯ" 4.1 พันล้าน ของกรมการปกครอง รองรับระบบทะเบียบราษฎร์/ทำบัตรประชาชน เก็บอัตลักษณ์บุคคล "10 นิ้ว" ตามแผนผูกพัน 6 ปี (2570 - 74) ทดแทนระบบเดิมที่เช่ามาตั้งแต่ปี 2562 วงเงิน 3.4 พันล้าน "อธิบดีพวง" ไฟเขียว เซ็นประกาศ ปค. เปิดประมูล ยื่นซอง 15 ก.ค. นี้ TOR รองรับ 2,534 สํานักทะเบียนจังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 45 สถานทูตฯ 67 อําเภอยิ้ม รวมถึง 308 หน่วยงานรัฐ ที่ทำ MOU เชื่อมทะเบียนกลางออนไลน์ เผยโครงการนี้ ป.ป.ช. - ป.ป.ท. ตั้งคณะเฝ้าระวังโกง! ใกล้ชิด
วันนี้ (17 มิ.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เผยแพร่เอกสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการประชาชนทางด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2569 ลงนามโดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง
"โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ วงเงินงบประมาณผูกพัน 6 ปี ( ต.ค. 2570 - ก.ย. 2576) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้นจะอยู่ที่ 4,144,049,556.33 บาท"
ขณะที่เอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ระบุว่า เพื่อทดแทนระบบเดิมที่กำลังจะหมดสัญญาลงรายละเอียดสำคัญของโครงการ สัญญาเช่าผูกพันระยะเวลา 6 ปี
ครอบคลุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายทั้งหมด เพื่อรองรับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
ประกาศ ระบุว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ก.ค. 2569 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 28/2569 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2569 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
ขณะที่ TOR ระบุว่าระยะเวลาในการเช่า และการคํานวณค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ ให้มีกําหนด 6 ปี (72 เดือน) นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้เสนอราคาได้ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์
และกรมการปกครองได้ตรวจ และรับมอบระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 และผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2574
สำหรับโครงการนี้ เพื่อทดแทนระบบเดิม (ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 -68) ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ (20 ต.ค.2561) เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งจะสามารถรองรับงานบริการสําหรับหน่วยบริการประชาชน ณ สํานักทะเบียนทั่วประเทศ และสํานักทะเบียนในต่างประเทศ
ในช่วงปี 2562 กรมการปกครอง ได้ทำสัญญาเช่า 6 ปี (ตั้งแต่ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2568) ในวงเงินราว 3.41 พันล้านบาท ในคราวนั้น ครอบคลุมสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นจำนวน 1,028 แห่ง และหน่วยบริการเคลื่อนที่ 77 แห่งทั่วประเทศ
ส่วนในปีงบ 2569 โครงการใหม่นี้ จะควบคุม สํานักทะเบียนจังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 2,534 แห่ง สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 45 แห่ง จุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอยิ้ม 67 แห่ง หน่วยบริการเคลื่อนที่ 77 แห่ง
นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์ 308 หน่วยงาน
โดยมีปริมาณการเรียกใช้ข้อมูลไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านรายการต่อปี และหน่วยงานขอใช้โปรแกรมสําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนกับ กรมการปกครอง แบบออฟไลน์ 978 หน่วยงาน
ขณะที่ วัตถุประสงค์ของโครงการข้อหนึ่ง ยังระบุว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (10 นิ้ว) เพื่มความแม่นยำในการระบุตัวตนของบุคคล ลดความเสี่ยงในการแอบอ้าง หรือการปลอมแปลงตัวตน และยังสามารถให้บริการแก่ภาคเอกชนผ่านระบบเว็บเซอร์วิส เช่น สถาบันการเงิน สมาคมประกันชีวิต และสมาคมประกันภัย เป็นต้น
มีรายางานว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.และ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมประชุม เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป
โดยพบว่า มีโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ของกรมการปกครอง วงเงินงบประมาณ 4,190,482,200 บาท อยู่ด้วย.