กกต.เร่งสอบคลิปเก็บโพยวันเลือก สว. หลังฝ่ายค้านนำมาเปิด ชี้หน่วยงานไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบ

"แสวง" เผย กกต.เร่งสอบคลิปเก็บโพยวันเลือก สว. หลังฝ่ายค้านนำมาเปิด ชี้หากหน่วยงานไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบ โยนกกต.ตอบความคืบหน้าในคดีฮั้ว
วันนี้ (17มิ.ย.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. หรือ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฮั้ว สว. ที่ฝ่ายค้านมีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล หลังเปิดการเก็บโพยในวันเลือกส.ว.ระดับประเทศว่า การพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว. สิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตนตอบได้เพียงเท่านี้
เมื่อถามว่าคลิปที่ฝ่ายค้านนำมาเปิดเผยนั้นเป็นคลิปที่มาจาก กกต.หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ก็มีในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบ ข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือไม่ และมีการนำไปเปิดเผยได้อย่างไร โดย กกต.จะต้องมีการพิจารณา เพราะอาจมีผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมย้ำว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้ว
เมื่อถามว่าหลังฝ่ายค้านเรียกร้อง กกต. ได้ดำเนินการหรือประชุมเรื่องนี้อย่างไรบ้างรวมถึงโพยที่เก็บมาเก็บรักษาไว้ที่ใด นายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้จะถามลอยๆไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของสำนวนอยู่ในการพิจารณา ซึ่งทุกเหตุการณ์ในการเลือก สว. ข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
ส่วนการพิจารณาความคืบหน้าในคดีฮั้วเลือก สว. ซึ่งที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาแล้ว 2 สัปดาห์ นายแสวงระบุว่า กกต.ได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันทุกวันจันทร์ โดยมีการพิจารณาเป็นวาระพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้พิจารณาเต็มวัน และมีการซักถามโดยละเอียดจากกรรมการ ส่วนจะลงมติประเด็นใดหรือไม่นั้น ตนขอไม่ตอบในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้ง ขณะที่แนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมทั้งหมดแล้วส่งศาลในครั้งเดียวนั้น ย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของ กกต.