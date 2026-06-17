"แสวง" ป้องกปน.เป็นกลางแม้ในใจจะเลือกใคร ยังไม่มีรายงานซื้อเสียง หากใครมีหลักฐานต้องส่งกกต.

เลขาฯกกต. ยัน กปน. ทำหน้าที่เป็นกลาง อยู่ในสายตาประชาชน แม้ในใจจะเลือกใครก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียง หากใครมีหลักฐานต้องส่ง กกต.
วันนี้ (17มิ.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวกรณีกลุ่มกรุงเทพฯบินได้ และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอกกต.ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง( กปน. ) โดย
อ้างไม่มีความเป็นกลาง ว่า กปน.คืออาสาสมัคร มีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง ซึ่ง กปน.ทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้ว แม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์ แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอน เรายืนยันตรงนี้ว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ส่วนความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพ ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการทุกคนต้องมีความเป็นกลาง
เมื่อถามว่าจะต้องเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความยอมรับหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า จริงๆไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว โดยเป็นไปตามม็อตโตใหม่ของกกต. ต้องมีความเป็นกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ถ้ามีสิ่งบอกเหตุกกต.ก็จะมีวิธีการจัดการในส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของ กปน.หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่
ส่วนที่ช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้น นายแสวงกล่าวว่า กกต.มีการป้องกัน ป้องปราม และปราบปรามการซื้อเสียง ซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้ง ในกรุงเทพฯและพัทยา กกต.ก็หวังว่าการเป็นสังคมเมืองคงจะมีหรือมีการซื้อเสียงน้อย แต่คงไม่ได้นิ่งเฉย เราก็มีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว 50 ชุดในกรุงเทพฯ และพัทยา 2 ชุด และพนักงานสืบสวนสอบสวน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล น่าจะช่วยป้องกันและป้องปรามได้ดีพอสมควร ซึ่งขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ส่วนที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯตามเคหะชุมชนต่างๆ นั้น นายแสวงกล่าวว่า กกต.ทำงานในส่วนของกกต. แต่หากประชาชนหรือผู้สมัครมีเบาะแสก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
ส่วนในห้วงเวลานี้สามารถแจกใบแดงให้กับผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นใบดำหรือใบส้ม ก็สามารถแจกได้ทุกเวลา แต่ต้องดูว่าเหตุเกิดช่วงไหน เวลาไหน หรือพื้นที่ไหน ระยะเวลาในการพิจารณาเพียงพอหรือไม่ โดยต้องดูหลายองค์ประกอบ หากใครมีหลักฐานต้องส่งมายัง กกต.เพื่อช่วยสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ขณะที่สำนักงานเองก็มีมาตรการในการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว และขณะนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วก็ได้เริ่มลงพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง