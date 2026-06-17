“วัชระ” ยื่นป.ป.ช.สอบ “สุรพงษ์” เลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินป.ป.ช.เมาชนคนตาย ไม่ยุติธรรมเอื้อพวกพ้องผิดหลายมาตรา

อดีตสส.ปชป. ยื่นปธ.ป.ป.ช.สอบ “สุรพงษ์” เลขาฯป.ป.ช.กรณีเลื่อนตำแหน่งให้ผอ.ป.ป.ช.เมาแล้วขับชนคนตายได้เงินเพิ่มเดือนละ 4 หมื่น ชี้ไม่ยุติธรรม เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ส่อผิดม.147,ม.183.ตามพรป.ปปช.2561 และสอบจริยธรรมว่า“สังคมป่วย” มีอคติ ใช้อำนาจไม่สุจริต เที่ยงธรรม ไม่เป็นกลางส่อผิดม.149 ขัดคุณสมบัติเลขาธิการปปช.
วันนี้ (17 มิถุนายน 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งหนังสือถึงนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเลขาธิการป.ป.ช.ว่าผิดระเบียบกฎหมายหรือผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ความว่า ตามที่ความปรากฏว่านายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการป.ป.ช.ได้มีคำสั่งสำนักงานปปช.ที่ 455/2569เรื่องย้ายข้าราชการให้นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษนั้น
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การโยกย้ายนายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากการที่นายจรงค์ฯเมาแล้วขับรถไปชนคนตาย ในคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 จนปรากฏคลิปภาพเสียงและข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ การกระทำของนายจรงค์ฯสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของข้าราชการและองค์กรปปช.เป็นอย่างยิ่งชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่ก่อตั้งป.ป.ช.
ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการปปช.ได้ออกคำสั่งที่ 455/2569 ย้ายนายจรงค์จากตำแหน่งเดิมให้เป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งอำนวยการยุติธรรมที่สูงกว่าตำแหน่งเดิม ได้เงินเพิ่มจากตำแหน่งเดิมได้เดือนละ 18,000 บาท เป็นได้เดือนละ 40,000 บาท ได้มากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 22,000 บาท ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรม มีเหตุอันควรสงสัยตามคำสั่งที่ 455/2569 ว่านายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่กระทำการโยกย้ายนายจรงค์ฯโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงและไร้ธรรมาภิบาล ส่อว่าอาจกระทำความผิดตามมาตรา147 และมาตรา 183 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2561และประมวลจริยธรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีอากรไม่อาจยินยอมได้นายสุรพงษ์ฯเลขาธิการป.ป.ช.ใช้อำนาจเลื่อนตำแหน่งเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการป.ป.ช.เมาแล้วขับรถชนคนตายได้ จึงขอให้คณะกรรมการป.ป.ช.ย้ายนาย สุรพงษ์ให้พ้นจากหน้าที่เลขาธิการป.ป.ช.และตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาหลักนิติธรรมต่อไป
อนึ่งมาตรา 149 บัญญัติว่า เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง มีจริยธรรมที่ดีและปราศจากอคติทั้งปวงปรากฏว่านายสุรพงษ์ฯยังได้ให้ข่าวโจมตีประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ป.ป.ช.ว่าเป็น“สังคมป่วย” จึงครบองค์ประกอบตามความที่ปรากฏว่านายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการป.ป.ช.ไม่สมควรที่ดำรงตำแหน่งอีกต่อไป ขอให้คณะกรรมการป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดต่างกรรมต่างวาระตามกฎหมายระเบียบและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมนี้ได้ส่งความเห็นของอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 30 วัน