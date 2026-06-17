ส.หมอนวดไทย ยื่นขอรัฐร่วม ไทยช่วยไทยพลัส “พศิน-ศุภกิจ” รับลูกทบทวนหลักเกณฑ์ให้เป็นธรรม

ส.หมอนวดไทยยื่นหนังสือผ่านสภาฯ ขอรัฐบาลเปิดทางธุรกิจนวดแผนไทยเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” หลังผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากไม่สามารถลงทะเบียนได้ ด้าน “พศิน-ศุภกิจ” รับลูก เตรียมนำเรื่องหารือรัฐบาล เร่งทบทวนหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรม
วันนี้ (17 มิ.ย. 69) ผู้แทนสมาคมหมอนวดไทยและคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อขอสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการวิชาชีพนวดแผนไทยสามารถเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ได้เช่นเดียวกับภาคธุรกิจอื่น ๆ โดยเห็นว่าปัจจุบันผู้ประกอบการนวดแผนไทยยังไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
หนังสือระบุว่า โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” มีเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ลดภาระค่าใช้จ่าย และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจนวดแผนไทยกลับไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งที่เป็นภาคบริการสำคัญและมีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดโอกาสให้ธุรกิจนวดแผนไทยได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกับภาคธุรกิจอื่น
นายพศิน ปิตุเตชะ รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ คนที่ 6 และ สส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นผู้รับหนังสือ กล่าวว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ แม้จะอยู่คนละขั้วทางการเมืองก็ตาม
นายพศิน กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจได้นำประเด็นโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เข้าสู่การพิจารณาแล้ว เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการทำงานร่วมกันทั้งในด้านข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบาย สามารถดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน
“โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงมาตรการในลักษณะเดียวกับโครงการคนละครึ่ง ควรได้รับการทบทวนหลักเกณฑ์อย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง” นายพศิน กล่าว
พร้อมกันนี้ได้ฝากไปยังรัฐบาลให้เร่งพิจารณารายละเอียด โดยเฉพาะอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย และถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานราก จึงควรได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
ด้านนายศุภกิจ สีหาภาค กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านนวดไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย” ของรัฐบาลได้ ทั้งที่ร้านนวดส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเอสเอ็มอี ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่น
นายศุภกิจ ระบุว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล จะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปหารือและเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านนวดแผนไทยและร้านสปาเข้าร่วมโครงการได้อย่างเหมาะสม
“ร้านนวดมีภาระต้นทุนจำนวนมาก ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าแรงงาน แม้รัฐบาลจะมีหลายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางโครงการ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องนำไปหารือกับรัฐบาลต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง” นายศุภกิจ กล่าว
ทั้งนี้ สมาคมหมอนวดไทยย้ำว่า การเปิดโอกาสให้ธุรกิจนวดแผนไทยเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ กระตุ้นการจ้างงาน และส่งเสริมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม