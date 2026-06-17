"เต้" จ่อยื่นเบาะแสซื้อเสียงตามชุมชนหลายเขตพื้นที่ นำ "ภาสพงศ์" ร้องเปลี่ยนกปน.ให้ไร้ขรก. จนท.สังกัดกทม.

"มงคลกิตติ์" แฉเบาะแสซื้อเสียงตามชุมชนหลายเขตพื้นที่ ลั่นมีรายชื่อผู้ร่วมขบวนการ พร้อมส่งให้ ผบ.ตร.-ปปง.ตรวจสอบสัปดาห์หน้า นำ "ภาสพงศ์" ผู้สมัครผู้ว่า กทม. กลุ่มกรุงเทพบินได้ ร้อง กกต. สั่งเปลี่ยนตัว กปน ทั้ง 6,629 หน่วย ไม่ให้มีขรก. จนท.สังกัด กทม. อ้างเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
วันนี้ (17มิ.ย.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ พร้อมด้วยนายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เบอร์7 เข้ายื่นหนังสือถึงประธาน กกต. เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่อยู่ในความดูแลของ กกต. กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6,629 หน่วย ไม่ให้มีข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด กทม.เข้ามาเป็น กปน. ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรม และอนุญาต ให้อาสาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทุกค่าย อย่างน้อย 2 คน เข้าไปสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เปิดหีบ นับบัตรเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้ง ปิดหีบเลือกตั้ง เปิดหีบเลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้ง โดย สามารถบันทึกวีดีโอมือถือหรือ LIVE ขณะนับคะแนน รายหน่วย เพื่อป้องกันการนับผิด และเมื่อคะแนนเสร็จแล้ว กปน จะต้องกรอกคะแนน ในใบส่งคะแนนเลือกตั้งรายหน่วย โดยให้ผู้สังเกตการณ์ถ่ายสำเนา 1 ชุด ไปเปรียบเทียบคะแนนตอน กกต กลางรวมคะแนน จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมา
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิสภากรุงเทพมหารนคร มีทั้งหมด 6,629 หน่วย อยู่ในความดูแลของ กกต. กรุงเทพมหานคร มี กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 9 คน ซึ่งการสรรหาแบบเดิม อาจมีส่วนของกลุ่มอำนาจเก่าที่คอยเสนอแนะรายชื่อบุคคลในชุมชนที่ตนเองต้องการมาควบคุมได้เข้ามาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรม ดังนั้นจำเป็นที่ต้องมี กปน.ที่มาจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้ไม่เกิดข้อครหา และ กกต. กับ กปน จะได้ไม่ถูกดำเนินคดีในภายหลัง
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้รับการบอกเล่าจากน้องนักเรียนนักศึกษาจากหลายพื้นที่ว่า เริ่มมีการซื้อเสียง เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิสภากรุงเทพมหารนครแล้ว ตามชุมชนแออัดและเคหะชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า1แสนบาท/ปี ขอให้อาสาสมัครของกลุ่มกรุงเทพบินได้ ที่มีมากกว่า1หมื่นคน ในทุกพื้นที่ กทม.ช่วยกันถ่ายคลิปเก็บหลักฐานและไปแจ้งความเมื่อพบว่ามีการซื้อเสียง เพื่อที่ตนรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดส่งเรื่องรองไปที่ กกต. เพื่อที่พี่น้องอาสาสมัครได้รับรางวัลสินบนนำจับจาก กกต.1ล้านบาท มากเงินที่หัวคะแนนซื้อจ่ายให้ครั้งละ 500-1000บาท และไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครทำร้าย กลุ่มกรุงเทพบินได้เราอาสาสมัครทหานพรานช่วยคุ้มครองอยู่
"ในสัปดาห์หน้า ตนจะนำข้อมูลรายชื่อกลุ่มบุคคลที่คาดว่าเป็นหัวคะแนนซื้อเสียงไปมอบให้ ผบ.ตร. แม่ทัพภาคที่1 และ ปปง. ดำเนินการตรวจสอบขบวนการซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิสภากรุงเทพมหารนคร เนื่องจาก เราได้รับข้อมูลมสว่า กลุ่มเหล่านี้จากเขตพื้นที่ต่างๆ จะไปรับกล่องเงินจากตึกแถวแห่งหนึ่งมาจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนแต่ละเขตพื้นที่ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเงินสกปรกที่มีจากการคอร์รัปชั่น เราไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้"