“เจเศรษฐ์” สั่งด่วนกปภ.แก้น้ำขุ่นดำอ.บ้างฉาง โทรคุยผู้รับผลกระทบพบปัญหาอยู่แจ้ง สายด่วน PWA 1662

รมช.มท. สั่งการด่วนการประปาส่วนภูมิภาค เร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำพื้นที่อำเภอบ้างฉางให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด พร้อมโทรศัพท์พูดคุยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หากยังพบปัญหาโทรสายด่วน PWA 1662 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (17 มิ.ย. 69) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้รับความเดือดร้อนจากตะกอนน้ำขุ่นในน้ำประปา ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ตามที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งตนในฐานะกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคได้รับทราบเรื่องดังกล่าวเมื่อช่วงค่ำวานนี้ พร้อมทั้งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคลงพื้นพี่ตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหา รวมทั้งเยียวยาประชาชนผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ
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นายเจเศรษฐ์ เน้นย้ำว่า ตนได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำของผู้ใช้น้ำประปาทุกหลังคาเรือน (Blow-off) โดยหากมีการตัดประสานท่อหรือซ่อมท่อต้องระบายน้ำให้ใส ก่อนปล่อยเข้าระบบจ่ายน้ำ และต้องตรวจสอบแก้ไขน้ำดำขุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะในขณะนี้ก็ยังมีบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำบางหลังที่น้ำยังขุ่นอยู่ และตรวจสอบพื้นที่แนวขยายเขตบริการประปาทั้งหมด เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่อื่นในวงกว้าง
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“ตนได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยพร้อมยืนยันการเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4-5 ตำบลบ้านฉาง และหมู่ที่ 5-7 ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง ที่พบปัญหาน้ำขุ่นดำ โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบพบว่า มีสาเหตุจากเครื่องจักรใหญ่ที่กำลังเดินเครื่องดำเนินโครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้งใกล้สถานีผลิตน้ำ จนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตะกอนฟุ้งกระจาย และทางการประปาส่วนภูมิภาคเอง ได้มีการปิดน้ำเพื่อ "ย้ายแนวท่อประปาเมนใหญ่ต้นทาง" หลบแนวปรับปรุงถนน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง จึงส่งผลให้น้ำขุ่น ไหลเบา หรือไม่ไหลชั่วคราวในวงกว้าง”
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นายเจเศรษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง พบสภาพปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้น้ำประปา หรือยังพบว่าสภาพปัญหาไม่คลี่คลาย ขอให้ได้แจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3860-1292 หรือ 0-3860-2008 หรือสายด่วน PWA 1662 โดยมีเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง