กมธ.อุตฯเรียกฝ่ายเกี่ยวข้องแจง “ซิน เคอ หยวน” คืนชีพ กรมโรงงานฯชี้ตรวจเหล็กผ่านมอก. เร่งยกร่างมาตรฐานใหม่

กมธ.อุตฯ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปมร้อน “ซิน เคอ หยวน” กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง หลังถูกสั่งปิดก่อนหน้านี้ ด้านกรมโรงงานฯ ยืนยันผลตรวจเหล็กกว่า 4หมื่นเส้น ผ่านมาตรฐาน มอก. พร้อมเร่งยกร่างมาตรฐานใหม่ยกระดับโรงเหล็ก IF ทั่วประเทศ หวังฟื้นความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (17 มิ.ย. 69) เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายศุภโชค ศรีสุขจร สส.นครปฐม พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุม กมธ. กรณีการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสมาคมเหล็ก
นายศุภโชค กล่าวว่า กมธ.ได้ซักถามกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงสาเหตุที่บริษัท ซิน เคอ หยวนฯ ซึ่งเคยถูกสั่งปิดกิจการ กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง จนเกิดข้อกังขาในสังคม โดยก่อนหน้านี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงผ่านการตอบกระทู้ในสภาว่า การอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการ ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 39 ซึ่งให้อำนาจกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งหยุดการผลิต หากโรงงานไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้
ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี้แจงต่อ กมธ. ว่า กระบวนการผลิตของบริษัท ซิน เคอ หยวนฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการสุ่มตรวจเหล็กจำนวน 41,635 เส้น ส่งทดสอบกับสถาบันตรวจสอบคุณภาพเหล็ก 2 แห่งที่ได้รับการยอมรับ ผลการตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทุกประการ
นายศุภโชค กล่าวว่า สำหรับประเด็นความเชื่อมั่นต่อการผลิตเหล็กด้วยระบบเตาหลอมแบบ IF (Induction Furnace) นั้น ในการประชุมสัปดาห์หน้า กมธ.จะพิจารณาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพเหล็กทั้งระบบ IF และ EF (Electric Furnace) โดยเฉพาะเหล็กที่ผลิตด้วยระบบ IF ซึ่งมีข้อจำกัดด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับระบบ EF
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ สมอ. กำหนดมาตรการใหม่ให้โรงเหล็กระบบ IF ทุกแห่งต้องมี “เตาปรุงน้ำเหล็ก” เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคต พร้อมเชิญผู้ประกอบการและสมาคมเหล็กทั้งสองระบบเข้าหารือร่วมกันเพื่อหาข้อยุติเรื่องมาตรฐานกลางของอุตสาหกรรม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า บริษัท ซิน เคอ หยวนฯ ซึ่งยังไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็ก จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ นายศุภโชค กล่าวว่า สมอ. ยืนยันต่อ กมธ.ว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง กระบวนการผลิต จนถึงสินค้าที่วางจำหน่ายปลายทาง โดยไม่ได้ตรวจเฉพาะบริษัท ซิน เคอ หยวนฯ เท่านั้น แต่จะตรวจโรงเหล็กระบบ IF ทั่วประเทศกว่า 40 แห่งอย่างสม่ำเสมอ
“ยอมรับว่าระเบียบ มอก.ฉบับเดิมยังมีช่องโหว่บางประการ แต่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า กมธ.การอุตสาหกรรมจะเร่งผลักดันร่าง มอก.ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับมาตรฐานเหล็กไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกลับคืนมา” นายศุภโชค กล่าว
ส่วนกรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานของบริษัท ซิน เคอ หยวนฯ นั้น นายศุภโชค ระบุว่า กมธ.ไม่มีอำนาจเข้าตรวจสอบบริษัทเอกชนโดยตรง จำเป็นต้องทำหนังสือขอความร่วมมือล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ได้ประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอเข้าศึกษากระบวนการผลิตภายในโรงงาน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร